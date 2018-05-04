Жителям Уфы предложили ездить на работу на велосипедах

18 мая по всей стране пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде», присоединиться к которой приглашают уфимцев и гостей башкирской столицы.

Как сообщают организаторы, данная ежегодная акция призвана изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой.

Попутно участники акции должны почувствовать на своем опыте, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

Напомним, в 2017 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 субъектах Российской Федерации, к ней тогда присоединились более 200 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 миллиона человек.