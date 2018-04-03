В Уфе в 2018 году отремонтируют 51 улицу

Сегодня, 3 апреля, глава города Ирек Ялалов на оперативном совещании в администрации города сообщил, что городские власти приступают к ямочному ремонту улиц столицы.

Глава города предупредил подчиненных, чтобы они внимательно следили за интерактивной картой ямочного ремонта. По ситуации на вчерашний вечер поступило уже 76 сообщений от горожан о наличии ям на улицах Уфы. 41 из них приняты в работу и пять уже выполнены.

При этом он сообщил, что в городе в этом году будет проведен капитальный ремонт 51 улицы. Мэр Уфы понадеялся на понимание горожан.

По словам Ирека Ялалова, ремонт коснется практически всех основных улиц Уфы.

- В прошлом году мы отремонтировали около 30 улиц в Уфе, и я был очень впечатлен благожелательным отношением со стороны автомобилистов и пешеходов к этой огромной и нужной работе, - подчеркнул глава города.