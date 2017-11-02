В Уфе чиновники решили проблему "умершего" фронтовика после огласки в СМИ

Дочери ветерана позвонили и пригласили получить сертификат на жильё.

Сегодня радиостанция "Эхо Москвы" в Уфе сообщила об истории ветерана войны, инвалида-колясочника Сергея Назарова. Его дочь Валентина Черникова рассказала о странной ситуации, в которой оказался ее отец. Сначала с его банковской карты сняли его пенсию по письму управления пенсионного фонда, а потом к нему домой пришли представители УФМС для того, чтобы проверить, что ветеран жив. Проверяющие сообщили дочери, что ее отец числится умершим в базе данных УФМС.

Валентина решила, что эта история связана с нежеланием местных властей выдать ветерану войны жилищный сертификат, положенный ему по закону. Заявление о приобретении сертификата ветеран подавал еще в 2011 году, ему отказали, в 2016 году ветеран написал заявление снова. 20 сентября дочери сообщили, что сертификат будет выдан, но тут возникла эта история с базой данных.

Медиакорсеть обратилась в администрацию Октябрьского района Уфы за разъяснением ситуации. Там сообщили, что Сергей Назаров встал на учет 9 июня 2016 года.

- Мы искали его еще в марте-апреле, надо было, чтобы он лично появился для подачи документов, и он бы получил сертификат 9 мая, - рассказали Медиакорсети. - Но не нашли. Пришлось вернуть бюджетные деньги. А сегодня дочери ветерана уже позвонили. Она может получить жилищный сертификат при условии наличия у нее доверенности, оформленной надлежащим образом.

Валентина Черникова Медиакорсети факт звонка подтвердила.