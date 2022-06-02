«Свято место пусто не бывает»: Мэр считает, что IKEA и фастфуд заменят в Уфе

«Свято место пусто не бывает»: Мэр считает, что IKEA и фастфуд заменят в Уфе
«Свято место пусто не бывает»: Мэр считает, что IKEA и фастфуд заменят в Уфе
Вчера, 13:19ГородИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
О том, что ниша опустевшая с уходом ряда компаний из России и соответственно из Уфы обязательно заполнится мэр рассказал на пресс-конференции 2 июня.

Пресс-конференция мэра Уфы не обошлась и без «санкционных» вопросов. Так у Ратмира Мавлиева поинтересовались судьбой ушедшего с рынка города фаст-фуда и кажется покинувшего Россию мебельного гиганта IKEA.

По мнению Ратмира Мавлиева данные ниши пустовать в Уфе не будут и их займут местные бизнесмены.

К слову об импортозамещении имеет смысл вспомнить недавний фуррор уфимской сети национального фастфуда на основе кыстыбый «AYBAT HALLYAR», который отметил Владимир Путин, а затем попробовал Радий Хабиров. Пока что тех, кто заменит IKEA в медиапространстве не появлялось, но разговоры об этом звучали.

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