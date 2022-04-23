Сегодня глава Башкирии посетил заведение «Айбат Халляр», в котором для Владимиру Путину должны приготовить кыстыбый «Картатайкина любовь». Однако главе Башкирии не все понравилось.

Сегодня, 23 апреля, глава Башкирии, как и обещал ранее, посетил заведение «Айбат Халляр». Об этом Радий Хабиров сообщил в своих социальных сетях. Известно, что заказал глава региона «Нэнэйкин кыстыбый», однако понравилось чиновнику далеко не все. — Заказал «нэнэйкин кыстыбый» — захотел почувствовать вкус детства. Что могу сказать — моя мама делала кашу более рассыпчатой, каждая крупинка чувствовалась. А в целом — очень хорошо, пишет Радий Хабиров. Так, по итогам посещения заведения Хабиров сообщил, что проект «Айбат Халляр» намерены тиражировать и развивать. Напомним, что 20 апреля в эфире с президентом России основатель «Айбат Халляр» Марат Нусхутдинов рассказал о своём заведении. После чего Владимир Путин пообещал попробовать башкирский фастфуд. Как сам предприниматель сообщил корреспонденту Mkset, для Владимира Путина намерены приходить кыстыбый «Картатайкина любовь».

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