Хабиров пришел в кыстыбыйную, которую Путин назвал «Айпад — Халява»

Хабиров пришел в кыстыбыйную, которую Путин назвал «Айпад — Халява»
Хабиров пришел в кыстыбыйную, которую Путин назвал «Айпад — Халява»
Вчера, 19:32ОбществоЭлина СайфрановаФото: соцсети
Сегодня глава Башкирии посетил заведение «Айбат Халляр», в котором для Владимиру Путину должны приготовить кыстыбый «Картатайкина любовь». Однако главе Башкирии не все понравилось.

Сегодня, 23 апреля, глава Башкирии, как и обещал ранее, посетил заведение «Айбат Халляр». Об этом Радий Хабиров сообщил в своих социальных сетях.

Известно, что заказал глава региона «Нэнэйкин кыстыбый», однако понравилось чиновнику далеко не все.

— Заказал «нэнэйкин кыстыбый» — захотел почувствовать вкус детства. Что могу сказать — моя мама делала кашу более рассыпчатой, каждая крупинка чувствовалась. А в целом — очень хорошо, пишет Радий Хабиров.

Так, по итогам посещения заведения Хабиров сообщил, что проект «Айбат Халляр» намерены тиражировать и развивать.

Напомним, что 20 апреля в эфире с президентом России основатель «Айбат Халляр» Марат Нусхутдинов рассказал о своём заведении. После чего Владимир Путин пообещал попробовать башкирский фастфуд.

Как сам предприниматель сообщил корреспонденту Mkset, для Владимира Путина намерены приходить кыстыбый «Картатайкина любовь».

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