Власти Уфы рассказали, на что чаще всего жалуются горожане

С 23 и 29 января всего в системе было зарегистрировано 1451 обращение, новых — 473. В основном, по словам Ларисы Салиховой, сообщения касались вопросов ЖКХ, в частности, высоких платежей за отопление и уборки снега. Она отметила, что с появлением систему «Уфа снежная» число обращений в «инцидент-менеджмент» по поводу снега снизило на треть.