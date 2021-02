Власти Уфы рассказали, на что чаще всего жалуются горожане

Замначальника информационно-аналитического управления администрации Уфы Лариса Салихова сообщила о жалобах горожан через систему инцидент-менеджмент. Данные она предоставила на оперативном совещании в мэрии.

С 23 и 29 января всего в системе было зарегистрировано 1451 обращение, новых — 473. В основном, по словам Ларисы Салиховой, сообщения касались вопросов ЖКХ, в частности, высоких платежей за отопление и уборки снега. Она отметила, что с появлением систему «Уфа снежная» число обращений в «инцидент-менеджмент» по поводу снега снизило на треть. Важной темой на прошлой неделе стало размещение нового кладбища в северной промышленной зоне города. Жалобы направляли жители поселков Максимовка и Тимашево. Салихова сообщила, что с горожанами провели разъяснительную работу.

