Власти Уфы рассказали, на что чаще всего жалуются горожане

Власти Уфы рассказали, на что чаще всего жалуются горожане

Вчера, 09:19ГородАнна КононоваPhoto: facebook администрации Уфы
Замначальника информационно-аналитического управления администрации Уфы Лариса Салихова сообщила о жалобах горожан через систему инцидент-менеджмент. Данные она предоставила на оперативном совещании в мэрии.

С 23 и 29 января всего в системе было зарегистрировано 1451 обращение, новых — 473. В основном, по словам Ларисы Салиховой, сообщения касались вопросов ЖКХ, в частности, высоких платежей за отопление и уборки снега. Она отметила, что с появлением систему «Уфа снежная» число обращений в «инцидент-менеджмент» по поводу снега снизило на треть.

Важной темой на прошлой неделе стало размещение нового кладбища в северной промышленной зоне города. Жалобы направляли жители поселков Максимовка и Тимашево. Салихова сообщила, что с горожанами провели разъяснительную работу.

Related news:
БашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы