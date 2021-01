В мэрии Уфы объявили место под новое кладбище

Новое место для захоронений появится на севере столицы Башкирии

Сегодня, 28 января, пресс-служба уфимской администрации распространила сообщение, где раскрал местонахождения нового кладбища, проект которого в ближайшее время ждут общественные слушания. В сообщении говорится о том, что проект «вызвал шквал обращений» жителей близлежащих поселков опасающихся за безопасность близкого расположения кладбища. Строительство нового кладбища планируется в полутора километрах от существующего. Отмечается, что расстояние до поселка Тимашево составляет более трех с половиной километров, а до поселка Максимовка более четырех километров. Так же в администрации отмечают, что на для кладбища проектируется "канализация с очистными сооружениями проточного типа с аккумулирующим резервуаром". В зону санитарных источников существующие кладбища, а также проектируемое не попадают. Залегание грунтовых вод, по данным администрации, в данном месте проходи на глубине более 3 метров, что соответствует принятым нормативам. Напомним, ранее на заседании городского Совета одобрили проект планировки и межевания территории северной части Уфы. Депутаты поддержали инициативу по расширению Северного кладбища.

