В мэрии Уфы объявили место под новое кладбище

Так же в администрации отмечают, что на для кладбища проектируется "канализация с очистными сооружениями проточного типа с аккумулирующим резервуаром". В зону санитарных источников существующие кладбища, а также проектируемое не попадают. Залегание грунтовых вод, по данным администрации, в данном месте проходи на глубине более 3 метров, что соответствует принятым нормативам.