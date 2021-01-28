В мэрии Уфы объявили место под новое кладбище

В мэрии Уфы объявили место под новое кладбище

Вчера, 19:21ОбществоТимур Алмаев
Новое место для захоронений появится на севере столицы Башкирии

Сегодня, 28 января, пресс-служба уфимской администрации распространила сообщение, где раскрал местонахождения нового кладбища, проект которого в ближайшее время ждут общественные слушания. В сообщении говорится о том, что проект «вызвал шквал обращений» жителей близлежащих поселков опасающихся за безопасность близкого расположения кладбища.

Строительство нового кладбища планируется в полутора километрах от существующего. Отмечается, что расстояние до поселка Тимашево составляет более трех с половиной километров, а до поселка Максимовка более четырех километров.

Так же в администрации отмечают, что на для кладбища проектируется "канализация с очистными сооружениями проточного типа с аккумулирующим резервуаром". В зону санитарных источников существующие кладбища, а также проектируемое не попадают. Залегание грунтовых вод, по данным администрации, в данном месте проходи на глубине более 3 метров, что соответствует принятым нормативам.

Напомним, ранее на заседании городского Совета одобрили проект планировки и межевания территории северной части Уфы. Депутаты поддержали инициативу по расширению Северного кладбища.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы