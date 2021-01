«Выходишь сразу в сугроб». Уфимцы рассказали о заваленных снегом дворах и улицах

Ежедневно в Уфе для уборки снега задействовано более 260 единиц техники и 450 человек в дневную смену, 180 — в ночную. Однако жалобы на работу коммунальных служб постоянно поступают в электронную приемную органов власти Башкирии.

На прошлой неделе Башкирия столкнулась с обильными снегопадами, что осложнило передвижение по городу, привело к закрытию трасс и отмене рейсов общественного транспорта. Уфу буквально завалило снегом. В ближайшие дни, как прогнозируют синоптики, также ожидаются обильные осадки. На вчерашнем оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров признался, что в республике не хватает техники, однако решить эту проблему возможно, когда «регион встанет на ноги» после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В администрации Уфы сегодня также обсудили уборку снега. По данным начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустема Хамитова, всего в городе задействовано 429 единиц техники. При этом службы работают в круглосуточном режиме. Ежедневно на уборку снега выходят 260 единиц техники и 450 человек днём, 180 — ночью. На полигоны вывезено более 442 тысяч кубических метров снега. В ходе совещания новый мэр Сергей Греков поручил жилищно-коммунальным службам и глава администраций районов заранее начать работу по привлечению техники и сотрудников для уборки снега. Несмотря на отчеты чиновников, в столице Башкирии существует проблема уборки снега и его вывоза на полигоны. Mkset изучил жалобы горожан по уборке снега в уфимских дворах за последнюю неделю. Так, жительница Уфы, проживающая по адресу Адмирала Макарова, 16, сообщила, что дорожные службы постоянно заваливают парковку вдоль дороги. Пообщавшись с трактористом, который убирал снег, тот заявил, что не может убрать эти завалы. Во дворе дома № 29 на улице Дуванский бульвар существует такая же проблема. По словам жильцов, после уборки снега на перекрестке образовалась огромная куча снега, которая занимает парковку и дворовую дорогу для авто, а также создает аварийно-опасную ситуацию как для машин, так и для пешеходов. При этом куча снега, как рассказывает жительница, становится с каждым днем всё больше и больше. На сайте электронной приемной зарегистрировано ещё одно обращение. Жительница дома № 8 на улице Даута Юлтыя рассказала, что из года в год зимой существует одна и та же проблема — отсутствие качественной уборки придомовой территории от снега и наледи. При телефонном обращении в ЖЭУ № 52 обещают «сегодня» или «завтра», и ничего не происходит. А если происходит, проезжает трактор «для галочки», создавая дополнительные преграды в виде сугробов на пешеходных дорожках, пишет женщина. Жители города обозначили проблему уборки снега не только на придомовых территориях, но и на тротуарах. Уфимка пожаловалась, что на отрезке на улице Коммунистической от улицы Новомостовой до Воровского не чистится снег. При этом людям приходится пробираться через снежные завалы и ходить по узкой тропинке, которую они сами протоптали. Уфимцы просят убрать снег с на участке Уфимского шоссе — от проспекта Октября до улицы Российская. Мы не можем нормально работать, машины негде парковать, клиенты нашего бизнеса не могут подъехать к салону и выражают своё недовольство. Выйти из машины невозможно — сразу попадаешь в сугроб. Прошу как можно скорее убрать снег, сообщается в жалобе. Жители города просили разобраться и направить технику для уборки снега во дворе дома № 29 на улице Интернациональная. По данным обратившегося, на тротуаре перед подъездами образовались сугробы и из-за этого детям приходится возвращаться домой по дороге. На сайт электронной приемной также поступила жалоба на администрацию Советского района Уфы, которая по словам жителя города, не выполняет обязанности по уборке дворовых территорий. Например, не убран снег на детской площадке площадке находящейся по адресу Достоевского, 137. Также напомним, проблема уборки снега волнует и жителей домов по улицам Рудольфа Нуреева и архитектора Рехмукова, а также бульвара Давлеткильдеева. По их словам, к уборке снега коммунальщики подходя либо «формально», либо не убирают его совсем. Согласно интерактивной карте работы коммунальной технике в Уфе, 19 ноября на территории города задействовано большое количество единиц спецтехники. Однако напряжение у жителей столицы по поводу уборки снега всё равно существует — многие замечают, что дороги так и остаются неочищенными. Mkset продолжает следить за ситуацией. Если в вашем дворе не убирается снег или вы не замечаете снегоуборочную технику возле дома, сообщите нам в WhatsApp по номеру: +7 (347) 216-00-58.

