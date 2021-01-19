«Выходишь сразу в сугроб». Уфимцы рассказали о заваленных снегом дворах и улицах

Во дворе дома № 29 на улице Дуванский бульвар существует такая же проблема. По словам жильцов, после уборки снега на перекрестке образовалась огромная куча снега, которая занимает парковку и дворовую дорогу для авто, а также создает аварийно-опасную ситуацию как для машин, так и для пешеходов. При этом куча снега, как рассказывает жительница, становится с каждым днем всё больше и больше.