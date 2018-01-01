В Уфе многие снеговики в ледовых городках превратились в «грязевики»

Обрызганные из луж ледовые изваяния приобрели грязный цвет.

Наблюдательные горожане выложили в соцсетях фотографии ледовых фигурок, многие из которых с трудом выдерживают аномально теплую для января температуру воздуха.

Часть фигурок подтаяла и стала представлять угрозу для детей. А другая часть, оказавшаяся в непосредственно близости от луж, оказалассь сильно забрызгана и выглядит крайне непразднично.

- Рядом с домом пр. Октября 13/1. Как будто из грязи, - подписал автор свою фотографию в группе «Подслушано в Уфе».