В Уфе многие снеговики в ледовых городках превратились в «грязевики»
Сегодня, 15:59ГородТатьяна МайороваФото: соцсети
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Обрызганные из луж ледовые изваяния приобрели грязный цвет.
Наблюдательные горожане выложили в соцсетях фотографии ледовых фигурок, многие из которых с трудом выдерживают аномально теплую для января температуру воздуха.
Часть фигурок подтаяла и стала представлять угрозу для детей. А другая часть, оказавшаяся в непосредственно близости от луж, оказалассь сильно забрызгана и выглядит крайне непразднично.
- Рядом с домом пр. Октября 13/1. Как будто из грязи, - подписал автор свою фотографию в группе «Подслушано в Уфе».
Собеседники отметили, что в таком состоянии пребывают многие ледовые городки.
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