Синоптики обещают в России аномальные грозы и тепло
Как пишет издание Dni.ru, температура воздуха превысит климатическую норму.
К выходным растают сугробы, сформировавшиеся в начале недели в некоторых районах Подмосковья. При этом, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в столице ожидается мороз и небольшой снег.
Если в Москве к пятнице ждут потепления, то в центральных регионах России этот день станет самым холодным. Ночью в среднем будет -11, а днем -7 градусов по Цельсию.
В южных районах страны пройдут обильные дожди и снегопады. В Краснодарском крае ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, в горах Ингушетии, Чеченской Республики и Дагестана до 29 метров. В ряде областей вероятны грозы, что для этого времени года является аномалией.
За Уралом в течение недели погода будет теплее, чем на европейской части страны. Температура будет около нуля. Сильные снегопады ожидаются в Западной Сибири. В республике Тыва, Хакасии и южных районах Краснодарского края пройдут метели с сильным ветром.