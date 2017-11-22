Синоптики обещают в России аномальные грозы и тепло

В последние дни осени в России ожидается теплая погода.

Как пишет издание Dni.ru, температура воздуха превысит климатическую норму.

К выходным растают сугробы, сформировавшиеся в начале недели в некоторых районах Подмосковья. При этом, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в столице ожидается мороз и небольшой снег.

Если в Москве к пятнице ждут потепления, то в центральных регионах России этот день станет самым холодным. Ночью в среднем будет -11, а днем -7 градусов по Цельсию.

В южных районах страны пройдут обильные дожди и снегопады. В Краснодарском крае ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, в горах Ингушетии, Чеченской Республики и Дагестана до 29 метров. В ряде областей вероятны грозы, что для этого времени года является аномалией.