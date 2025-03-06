Подозрительные духи нашли в Уфе

Posted 6 марта, 05:44
Published 6 марта, 05:44
Modified 6 марта, 05:46
Updated 6 марта, 05:46
Жителям Уфы стоит быть внимательнее при покупке парфюмерии. В ходе проверок, связанных с обязательной маркировкой товаров, Роспотребнадзор РБ выявил нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя Гайирбеговой О. А. Оказалось, что в магазине, принадлежащем ИП, продавались духи (унисекс EC Classic 315, женские EC Classic 122 и др.) с подозрительными кодами маркировки. Простыми словами, коды на упаковке духов дублировались, что может свидетельствовать о подделке или нелегальном обороте товара.
Роспотребнадзор не оставил это без внимания. ИП Гайирбеговой О.А. было объявлено два предостережения о недопустимости подобных нарушений. Казалось бы, предприниматель должен был исправить ситуацию, но… ничего не изменилось. Продажа подозрительных духов продолжалась. Тогда Роспотребнадзор РБ обратился в суд с иском о защите прав потребителей. И суд встал на сторону покупателей.
Решением Калининского районного суда г. Уфы от 19 декабря 2024 года исковые требования Роспотребнадзора были удовлетворены. Суд обязал ИП Гайирбегову О.А. прекратить продажу «духов с секретом» и донести информацию о решении суда до потребителей через СМИ или иным способом в течение 10 дней.
Как ранее сообщал Mkset, Роспотребнадзор Башкортостана рассказал, сколько неправильного хлеба выбрасывается в регионе после экспертиз вместо отправки в магазины.