Подозрительные духи нашли в Уфе

Жителям Уфы стоит быть внимательнее при покупке парфюмерии. В ходе проверок, связанных с обязательной маркировкой товаров, Роспотребнадзор РБ выявил нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя Гайирбеговой О. А. Оказалось, что в магазине, принадлежащем ИП, продавались духи (унисекс EC Classic 315, женские EC Classic 122 и др.) с подозрительными кодами маркировки. Простыми словами, коды на упаковке духов дублировались, что может свидетельствовать о подделке или нелегальном обороте товара.