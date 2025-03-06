mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 05:44

Published 6 марта, 05:44

Modified 6 марта, 05:46

Updated 6 марта, 05:46

Подозрительные духи нашли в Уфе

Подозрительные духи нашли в Уфе

6 марта 2025, 05:44
Фото: 1MI.
В продаже были обнаружены духи с признаками подделки, а именно с повторно сформированными кодами маркировки, сообщает в четверг, 6 марта, Роспотребнадзор РБ.

Жителям Уфы стоит быть внимательнее при покупке парфюмерии. В ходе проверок, связанных с обязательной маркировкой товаров, Роспотребнадзор РБ выявил нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя Гайирбеговой О. А. Оказалось, что в магазине, принадлежащем ИП, продавались духи (унисекс EC Classic 315, женские EC Classic 122 и др.) с подозрительными кодами маркировки. Простыми словами, коды на упаковке духов дублировались, что может свидетельствовать о подделке или нелегальном обороте товара.

Роспотребнадзор не оставил это без внимания. ИП Гайирбеговой О.А. было объявлено два предостережения о недопустимости подобных нарушений. Казалось бы, предприниматель должен был исправить ситуацию, но… ничего не изменилось. Продажа подозрительных духов продолжалась. Тогда Роспотребнадзор РБ обратился в суд с иском о защите прав потребителей. И суд встал на сторону покупателей.

Решением Калининского районного суда г. Уфы от 19 декабря 2024 года исковые требования Роспотребнадзора были удовлетворены. Суд обязал ИП Гайирбегову О.А. прекратить продажу «духов с секретом» и донести информацию о решении суда до потребителей через СМИ или иным способом в течение 10 дней.

Как ранее сообщал Mkset, Роспотребнадзор Башкортостана рассказал, сколько неправильного хлеба выбрасывается в регионе после экспертиз вместо отправки в магазины.

В Башкирии забраковали массу хлеба
Узнать подробнее
Читайте также:
Празднование выпускного в ресторане грозит обманомКоммунальщики оставили уфимскую поликлинику без воды«Ваши миллионы в Германии»: новая схема обмана в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Роспотребнадзор#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Маркировка#Подделка#Калининский районный суд#Защита прав потребителей#Духи#Нелегальный оборот
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика