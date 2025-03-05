В Башкирии забраковали массу хлеба

Posted 4 марта, 22:12
Published 4 марта, 22:12
Modified 4 марта, 22:14
Updated 4 марта, 22:14
Так, всего за 2024 год надзорное ведомство отобрало 2,3 тыс. проб хлебобулочных, а также кондитерских изделий. Эксперты зафиксировали, что 1,1% образцов не соответствовали физико-химическим показателям (влажность, кислотность, состав сырья, соответствие рецептуре), 3,3% — микробиологическим (бактерии, плесневые грибы и другие факторы).
Браком были определены 68 партий — это порядка 179 кг хлеба и кондитетрских изделий. В основном проблемы были в маркировке и истечении сроков годности.