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Posted 4 марта, 22:12

Published 4 марта, 22:12

Modified 4 марта, 22:14

Updated 4 марта, 22:14

В Башкирии отбраковали 4% хлеба

В Башкирии забраковали массу хлеба

4 марта 2025, 22:12
Фото: 1MI.

В Башкирии отбраковали 4% хлеба

Роспотребнадзор Башкортостана в среду, 5 марта, рассказал, сколько неправильного хлеба выбрасывается в Республике после экспертиз вместо отправки в магазины.

Так, всего за 2024 год надзорное ведомство отобрало 2,3 тыс. проб хлебобулочных, а также кондитерских изделий. Эксперты зафиксировали, что 1,1% образцов не соответствовали физико-химическим показателям (влажность, кислотность, состав сырья, соответствие рецептуре), 3,3% — микробиологическим (бактерии, плесневые грибы и другие факторы).

Браком были определены 68 партий — это порядка 179 кг хлеба и кондитетрских изделий. В основном проблемы были в маркировке и истечении сроков годности.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии силовики накрыли крупный склад алкогольного фальсификата.

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