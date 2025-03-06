«Ваши миллионы в Германии»: новая схема обмана в Башкирии

Posted 6 марта, 04:32
Published 6 марта, 04:32
Modified 6 марта, 04:34
Updated 6 марта, 04:34
Как стало известно, 43-летняя экономист из Белорецка стала жертвой изощренной схемы, разработанной мошенниками. Женщина, соблазненная перспективой быстрого обогащения, перевела аферистам более 10 миллионов рублей, деньги, которые она взяла в кредит на себя и… своих знакомых.
Все началось в декабре 2024 года, когда жертва, как сообщает пресс-служба МВД РБ, скачала на свой телефон приложение по указке «доброжелателей». Те помогли ей зарегистрироваться и убедили внести небольшую сумму на счет, чтобы попробовать свои силы в инвестициях. После небольшого «успеха», мошенники заверили женщину, что для серьезного заработка ей необходимы более крупные вложения.
Однако, под предлогом выгодных инвестиций, женщину уговорили взять кредит под залог собственной квартиры, а затем еще несколько кредитов, доведя общую сумму переведенных мошенникам средств почти до 2 миллионов рублей. Когда пришло время платить по кредитам, женщина обратилась к своим «помощникам» с просьбой вывести прибыль. Но тут выяснилось, что доступ к счету заблокирован. Для разблокировки ей предложили… приехать в Германию. Но такой возможности у женщины не было, и мошенники предложили «альтернативное решение» — взять еще несколько кредитов, чтобы «спасти» уже вложенные деньги.
В этот момент, отчаявшись, женщина обратилась за помощью к своим знакомым, убедив их оформить кредиты на себя. Суммы варьировались от 160 тысяч до более чем 1,3 миллионов рублей. Круг замкнулся. Стоит отметить, что сама жертва призналась, что прекрасно знала о различных схемах мошенничества. Однако, поддавшись жажде легкой наживы, она просто проигнорировала все предостережения. Теперь возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Как ранее сообщал Mkset, жительница Нефтекамска стала жертвой мошенников, поверив в заманчивую рекламу «удаленного заработка».