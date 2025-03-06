«Ваши миллионы в Германии»: новая схема обмана в Башкирии

Однако, под предлогом выгодных инвестиций, женщину уговорили взять кредит под залог собственной квартиры, а затем еще несколько кредитов, доведя общую сумму переведенных мошенникам средств почти до 2 миллионов рублей. Когда пришло время платить по кредитам, женщина обратилась к своим «помощникам» с просьбой вывести прибыль. Но тут выяснилось, что доступ к счету заблокирован. Для разблокировки ей предложили… приехать в Германию. Но такой возможности у женщины не было, и мошенники предложили «альтернативное решение» — взять еще несколько кредитов, чтобы «спасти» уже вложенные деньги.