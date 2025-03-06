mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 04:32

Published 6 марта, 04:32

Modified 6 марта, 04:34

Updated 6 марта, 04:34

«Ваши миллионы в Германии»: новая схема обмана в Башкирии

«Ваши миллионы в Германии»: новая схема обмана в Башкирии

6 марта 2025, 04:32
Фото: 1MI.
Мечты о легких деньгах и беззаботной жизни лишили жительницу Белорецка всех собственных сбережений, сообщает в четверг, 6 марта, МВД РБ.

Как стало известно, 43-летняя экономист из Белорецка стала жертвой изощренной схемы, разработанной мошенниками. Женщина, соблазненная перспективой быстрого обогащения, перевела аферистам более 10 миллионов рублей, деньги, которые она взяла в кредит на себя и… своих знакомых.

Все началось в декабре 2024 года, когда жертва, как сообщает пресс-служба МВД РБ, скачала на свой телефон приложение по указке «доброжелателей». Те помогли ей зарегистрироваться и убедили внести небольшую сумму на счет, чтобы попробовать свои силы в инвестициях. После небольшого «успеха», мошенники заверили женщину, что для серьезного заработка ей необходимы более крупные вложения.

Уфимец купил 2000 сим-карт и стал уголовником
Узнать подробнее

Однако, под предлогом выгодных инвестиций, женщину уговорили взять кредит под залог собственной квартиры, а затем еще несколько кредитов, доведя общую сумму переведенных мошенникам средств почти до 2 миллионов рублей. Когда пришло время платить по кредитам, женщина обратилась к своим «помощникам» с просьбой вывести прибыль. Но тут выяснилось, что доступ к счету заблокирован. Для разблокировки ей предложили… приехать в Германию. Но такой возможности у женщины не было, и мошенники предложили «альтернативное решение» — взять еще несколько кредитов, чтобы «спасти» уже вложенные деньги.

В этот момент, отчаявшись, женщина обратилась за помощью к своим знакомым, убедив их оформить кредиты на себя. Суммы варьировались от 160 тысяч до более чем 1,3 миллионов рублей. Круг замкнулся. Стоит отметить, что сама жертва призналась, что прекрасно знала о различных схемах мошенничества. Однако, поддавшись жажде легкой наживы, она просто проигнорировала все предостережения. Теперь возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Как ранее сообщал Mkset, жительница Нефтекамска стала жертвой мошенников, поверив в заманчивую рекламу «удаленного заработка».

Вера в банк лишила пенсионерку всех сбережений
Узнать подробнее
Читайте также:
Мечтаете о внуках — отнимите у дочери телефонСемьям бойцов СВО обеспечат бесплатное питание«Китаец» столкнулся с «Ладой» под Благовещенском: есть погибший
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#Долги#Россия#Инвестиции#Кредиты#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Обман#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Германия#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Экономист
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика