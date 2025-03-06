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Posted 6 марта, 05:14

Published 6 марта, 05:14

Modified 6 марта, 05:16

Updated 6 марта, 05:16

Празднование выпускного в ресторане грозит обманом

Празднование выпускного в ресторане грозит обманом

6 марта 2025, 05:14
Фото: Роспотребнадзор РБ.
Сюжет
Праздник
Близится пора выпускных, и выбор ресторана для праздничного банкета может обернуться головной болью для родителей, если не учесть несколько важных моментов, сообщает в четверг, 6 марта, Роспотребнадзор по РБ.

Подготовка к выпускным экзаменам — дело хлопотное, но не менее ответственная задача ложится на плечи родителей: организация незабываемого праздника в честь окончания школы. И вот тут кроется множество подводных камней. Как не ошибиться с выбором ресторана и не испортить долгожданное торжество? Роспотребнадзор по РБ делится важными советами.

Главное — договор

Первое и самое важное правило — заключайте письменный договор с рестораном. Никаких устных договоренностей. В этом документе должно быть четко прописано:

  • Дата и время проведения мероприятия: чтобы не оказалось, что ваш выпускной случайно совпал с чьей-то свадьбой.
  • Количество персон: точное число гостей поможет избежать сюрпризов с размещением и количеством порций.
  • Меню: подробный перечень блюд и напитков, чтобы все знали, что их ждет на праздничном столе.
  • Общая стоимость: никаких скрытых платежей и неожиданных доплат в конце вечера.
  • Ответственность сторон: что будет, если ресторан сорвет мероприятие или вы решите отказаться от банкета?
  • Другие условия: например, возможность принести свой торт или алкоголь.
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Оплата и чеки

Четко определите способ и сроки оплаты услуг — предоплата, оплата после банкета, наличный или безналичный расчет. И обязательно требуйте документ, подтверждающий внесение денег (кассовый чек, счет и т. д.).

Недостатки и отказы

Если услуги оказаны некачественно (невкусная еда, плохое обслуживание), вы имеете право потребовать:

  • Безвозмездного устранения недостатков.
  • Уменьшения цены.
  • Повторного изготовления продукции.

Если недостатки не устранены или являются существенными, вы можете отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков.

Жалобная книга и претензии

В ресторане обязательно должна быть «Книга отзывов и предложений». Если у вас есть претензии, оформляйте их письменно в двух экземплярах, один из которых вручите представителю ресторана (либо отправьте заказным письмом с уведомлением).

Как ранее сообщал Mkset, по словам врачей, зависимость подростков от телефона может дорого им обойтись в будущем.

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