Празднование выпускного в ресторане грозит обманом

Posted 6 марта, 05:14
Published 6 марта, 05:14
Modified 6 марта, 05:16
Updated 6 марта, 05:16
Подготовка к выпускным экзаменам — дело хлопотное, но не менее ответственная задача ложится на плечи родителей: организация незабываемого праздника в честь окончания школы. И вот тут кроется множество подводных камней. Как не ошибиться с выбором ресторана и не испортить долгожданное торжество? Роспотребнадзор по РБ делится важными советами.
Первое и самое важное правило — заключайте письменный договор с рестораном. Никаких устных договоренностей. В этом документе должно быть четко прописано:
Четко определите способ и сроки оплаты услуг — предоплата, оплата после банкета, наличный или безналичный расчет. И обязательно требуйте документ, подтверждающий внесение денег (кассовый чек, счет и т. д.).
Если услуги оказаны некачественно (невкусная еда, плохое обслуживание), вы имеете право потребовать:
Если недостатки не устранены или являются существенными, вы можете отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков.
В ресторане обязательно должна быть «Книга отзывов и предложений». Если у вас есть претензии, оформляйте их письменно в двух экземплярах, один из которых вручите представителю ресторана (либо отправьте заказным письмом с уведомлением).
Как ранее сообщал Mkset, по словам врачей, зависимость подростков от телефона может дорого им обойтись в будущем.