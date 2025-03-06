Празднование выпускного в ресторане грозит обманом

Подготовка к выпускным экзаменам — дело хлопотное, но не менее ответственная задача ложится на плечи родителей: организация незабываемого праздника в честь окончания школы. И вот тут кроется множество подводных камней. Как не ошибиться с выбором ресторана и не испортить долгожданное торжество? Роспотребнадзор по РБ делится важными советами.