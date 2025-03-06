Коммунальщики оставили уфимскую поликлинику без воды

По версии «Уфаводоканала», договор был расторгнут из-за истечения срока его действия, неоплаты за подключение и невыполнения работ по строительству ввода водопровода. Однако, УФАС провело расследование и выяснило, что все не так просто. Оказывается, «Уфаводоканал» не уведомил компанию «Амо-Трейд» о расторжении договора за месяц, как того требует закон, не дал возможности устранить нарушения. Более того, компания «Амо-Трейд» дважды просила продлить договор, но ответа так и не получила. А самое главное — оплата за подключение производилась вовремя и в полном объеме.