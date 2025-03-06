Коммунальщики оставили уфимскую поликлинику без воды

Posted 6 марта, 04:57
Published 6 марта, 04:57
Modified 6 марта, 04:59
Updated 6 марта, 04:59
В Уфе разгорелся коммунальный скандал. ООО «Амо-Трейд», занимающееся строительством новой поликлиники в поселке Нагаево, обратилось в УФАС по РБ с жалобой на действия ГУП РБ «Уфаводоканал». Причина — неожиданное и, как выяснилось, незаконное расторжение договора о технологическом присоединении к системе холодного водоснабжения и водоотведения. Простыми словами, «Уфаводоканал» отказался подключать новую поликлинику к воде.
По версии «Уфаводоканала», договор был расторгнут из-за истечения срока его действия, неоплаты за подключение и невыполнения работ по строительству ввода водопровода. Однако, УФАС провело расследование и выяснило, что все не так просто. Оказывается, «Уфаводоканал» не уведомил компанию «Амо-Трейд» о расторжении договора за месяц, как того требует закон, не дал возможности устранить нарушения. Более того, компания «Амо-Трейд» дважды просила продлить договор, но ответа так и не получила. А самое главное — оплата за подключение производилась вовремя и в полном объеме.
УФАС РБ признало действия коммунальщиков неправомерными. Итогом стало решение о штрафе в размере 100 000 рублей. Штраф, к слову, уже оплачен.
Как ранее сообщал Mkset, уфимцы теперь могут не выходя из дома проверить начисления за отопление и, при необходимости, оперативно сообщить о проблемах.