Басик жив: опубликовано фото кота уфимских самогонщиков после взрыва

Напомним, сегодня утром в квартире двухэтажного дома по улице Ленина в Михайловке прогремел взрыв. С места происшествия 48-летний мужчина и 52-летняя женщина были госпитализированы в больницу с ожогами разной степени. В двухкомнатной квартире оказались выбиты окна и двери, а также оплавился натяжной потолок. Кроме того, пострадал фасад самого дома. СК заявил о начале доследственной проверки, а прокуратура — о контроле её хода. Вскоре выяснилось, что в квартире взорвался самогонный аппарат из-за нарушений технологических процессов.