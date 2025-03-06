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Posted 6 марта, 12:39

Published 6 марта, 12:39

Modified 6 марта, 13:00

Updated 6 марта, 13:00

Кот обгорел при взрыве самогона под Уфой

Басик жив: опубликовано фото кота уфимских самогонщиков после взрыва

6 марта 2025, 12:39
Фото: МЧС по Башкирии.

Кот обгорел при взрыве самогона под Уфой

Кот Басик, который пострадал после взрыва в квартире в посёлке Михайловка Уфимского района, остался жив, сообщает МЧС по Республике Башкортостан в четверг, 6 марта.

По данным ведомства, у кота обгорел хвост. Животное находится в стрессе и никого к себе не подпускает. Пока питомец горе-самогонщиков предпочитает оставаться на улице, а не возвращаться в разнесенную взрывом аппарата квартиру на Ленина, 71 в посёлке Михайловка Уфимского района.

Фото: МЧС по Башкирии

Напомним, сегодня утром в квартире двухэтажного дома по улице Ленина в Михайловке прогремел взрыв. С места происшествия 48-летний мужчина и 52-летняя женщина были госпитализированы в больницу с ожогами разной степени. В двухкомнатной квартире оказались выбиты окна и двери, а также оплавился натяжной потолок. Кроме того, пострадал фасад самого дома. СК заявил о начале доследственной проверки, а прокуратура — о контроле её хода. Вскоре выяснилось, что в квартире взорвался самогонный аппарат из-за нарушений технологических процессов.

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