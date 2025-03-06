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Posted 6 марта, 05:10

Published 6 марта, 05:10

Modified 6 марта, 06:25

Updated 6 марта, 06:25

В квартире под Уфой произошёл взрыв

Мощный взрыв произошёл в квартире под Уфой

6 марта 2025, 05:10
Фото: МЧС по Башкирии.

В квартире под Уфой произошёл взрыв

Резкая вспышка горючих паров с последующим хлопком произошла в квартире двухэтажного дома в посёлке Михайловка Уфимского района сегодня утром, сообщает МЧС по Республике Башкортостан в четверг, 6 марта.

На место происшествия выезжали экстренные службы. Огонь был потушен на площади четырёх «квадратов». В результате инцидента пострадали женщина и мужчина. Ещё три человека эвакуировались из дома сами.

Причина происшествия выясняется. На месте работают специалисты. Следком по региону организовал проверку по сообщениям об инциденте.

Обновление от 11:00 часов. По предварительным данным МЧС по Башкирии, в квартире взорвался самогонный аппарат из-за нарушения технологического процесса. 48-летний мужчина и 52-летняя женщина были госпитализированы в больницу с ожогами 1, 2 и 3 степени. В двухкомнатной квартире выбиты окна и двери, а также оплавился натяжной потолок.

Обновление от 11:05 часов. По данным региональной прокуратуры, прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков выехал на место происшествия по улице Ленина в селе Михайловка. Также отмечено, что от взрыва частично повреждён фасад дома. Прокуратура контролирует ход доследственной проверки.

Названа причина пожара на нефтезаводе в Уфе
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Напомним, ночью 3 марта на нефтяном заводе в столице Республики Башкортостан произошёл крупный пожар. Прямо перед ним жители домов поблизости почувствовали нечто на подобии взрыва, от которого во дворах у машин сработали сигнализации. Сначала пробежала информация о том, что это могла быть атака беспилотников, однако источник Mkset опроверг эту версию и заявил, что она не соответствует действительности.

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