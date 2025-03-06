Мощный взрыв произошёл в квартире под Уфой

Напомним, ночью 3 марта на нефтяном заводе в столице Республики Башкортостан произошёл крупный пожар. Прямо перед ним жители домов поблизости почувствовали нечто на подобии взрыва, от которого во дворах у машин сработали сигнализации. Сначала пробежала информация о том, что это могла быть атака беспилотников, однако источник Mkset опроверг эту версию и заявил, что она не соответствует действительности.