Мощный взрыв произошёл в квартире под Уфой

Posted 6 марта, 05:10
Published 6 марта, 05:10
Modified 6 марта, 06:25
Updated 6 марта, 06:25
На место происшествия выезжали экстренные службы. Огонь был потушен на площади четырёх «квадратов». В результате инцидента пострадали женщина и мужчина. Ещё три человека эвакуировались из дома сами.
Причина происшествия выясняется. На месте работают специалисты. Следком по региону организовал проверку по сообщениям об инциденте.
Обновление от 11:00 часов. По предварительным данным МЧС по Башкирии, в квартире взорвался самогонный аппарат из-за нарушения технологического процесса. 48-летний мужчина и 52-летняя женщина были госпитализированы в больницу с ожогами 1, 2 и 3 степени. В двухкомнатной квартире выбиты окна и двери, а также оплавился натяжной потолок.
Обновление от 11:05 часов. По данным региональной прокуратуры, прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков выехал на место происшествия по улице Ленина в селе Михайловка. Также отмечено, что от взрыва частично повреждён фасад дома. Прокуратура контролирует ход доследственной проверки.
Напомним, ночью 3 марта на нефтяном заводе в столице Республики Башкортостан произошёл крупный пожар. Прямо перед ним жители домов поблизости почувствовали нечто на подобии взрыва, от которого во дворах у машин сработали сигнализации. Сначала пробежала информация о том, что это могла быть атака беспилотников, однако источник Mkset опроверг эту версию и заявил, что она не соответствует действительности.