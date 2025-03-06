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Posted 6 марта, 08:03

Published 6 марта, 08:03

Modified 6 марта, 09:03

Updated 6 марта, 09:03

Семейная пара попала в реанимацию после взрыва под Уфой

Уфимские самогонщики попали в реанимацию

6 марта 2025, 08:03
Фото: 1MI.

Семейная пара попала в реанимацию после взрыва под Уфой

Страсть к домашнему самогоноварению обернулась трагедией для пары из Михайловки Уфимского района, сообщает в четверг, 6 марта, министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Как ранее сообщал Mkset, утро 6 марта для жителей поселка Михайловка началось с тревожных новостей. В квартире двухэтажного дома прогремел хлопок, а причиной происшествия, по предварительным данным МЧС по Башкирии, стал… самогонный аппарат. Резкая вспышка горючих паров произошла из-за нарушения технологического процесса при изготовлении крепкого напитка. Огонь удалось быстро потушить на площади 4 квадратных метров, но без пострадавших не обошлось.

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Как стало известно, 49-летний мужчина и 52-летняя женщина получили серьезные ожоги III, II и I степени. По информации Минздрава РБ, они были экстренно доставлены в Республиканский ожоговый центр. На момент написания материала, состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое, состояние женщины — как тяжелое.

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Напомним, в Башкирии мужчина погиб в огне, уснув с непотушенной сигаретой в своем жилище.

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