Уфимские самогонщики попали в реанимацию

Как ранее сообщал Mkset, утро 6 марта для жителей поселка Михайловка началось с тревожных новостей. В квартире двухэтажного дома прогремел хлопок, а причиной происшествия, по предварительным данным МЧС по Башкирии, стал… самогонный аппарат. Резкая вспышка горючих паров произошла из-за нарушения технологического процесса при изготовлении крепкого напитка. Огонь удалось быстро потушить на площади 4 квадратных метров, но без пострадавших не обошлось.