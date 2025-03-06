Уфимские самогонщики попали в реанимацию

Posted 6 марта, 08:03
Published 6 марта, 08:03
Modified 6 марта, 09:03
Updated 6 марта, 09:03
Как ранее сообщал Mkset, утро 6 марта для жителей поселка Михайловка началось с тревожных новостей. В квартире двухэтажного дома прогремел хлопок, а причиной происшествия, по предварительным данным МЧС по Башкирии, стал… самогонный аппарат. Резкая вспышка горючих паров произошла из-за нарушения технологического процесса при изготовлении крепкого напитка. Огонь удалось быстро потушить на площади 4 квадратных метров, но без пострадавших не обошлось.
Как стало известно, 49-летний мужчина и 52-летняя женщина получили серьезные ожоги III, II и I степени. По информации Минздрава РБ, они были экстренно доставлены в Республиканский ожоговый центр. На момент написания материала, состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое, состояние женщины — как тяжелое.