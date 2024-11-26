Михайловка

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2024
Уфимка попала в больницу после столкновения с самосвалом
26 ноября, 07:54
В Уфе прекратили поиски двоих детей
24 ноября, 03:33
Двое детей исчезли под Уфой
23 ноября, 13:48
Бизнесу раздали землю в Башкирии
8 октября, 18:57
Стыд и позор: уфимские гаишники добрались до родителей нарушителей
7 сентября, 07:30
Мэру внесли представление за обвал дома на машины в Башкирии
11 июня, 07:38
2023
Нашествие медведей: в Уфе вновь заметили медвежат, прогуливающихся по улицам
6 сентября 2023, 06:37

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