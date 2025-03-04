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Posted 4 марта, 05:14

Published 4 марта, 05:14

Modified 4 марта, 05:16

Updated 4 марта, 05:16

Зауфимье ждут большие перемены

Зауфимье ждут большие перемены

4 марта 2025, 05:14
Фото: 1MI.
Власти Уфы разрешили разработку проекта застройки крупного участка в Калининском районе, сообщает во вторник, 4 марта, соответствующее постановление администрации города.

Участок, ограниченный будущей улицей, бульваром Композитора Низамутдинова, бульваром Первостроителей и еще одной планируемой улицей в Калининском районе, может кардинально измениться. Администрация Уфы дала зеленый свет компании «Стройтехм» на разработку проекта планировки и межевания территории площадью 8,36 гектара.

Что это значит для простых жителей? Во-первых, это может означать появление новых жилых домов. Во-вторых, не исключено строительство социальных объектов. В-третьих, территория может преобразиться за счет появления новых магазинов, кафе и других коммерческих объектов.

Конечно, пока это только планы. «Стройтехм» предстоит провести инженерные изыскания, учесть границы объектов культурного наследия и зон с особыми условиями, разработать проект планировки и межевания. На все это у компании есть 18 месяцев. Готовый проект должен быть согласован и представлен в Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы. Важно отметить, что если «Стройтехм» не успеет в срок, разрешение на разработку проекта утратит силу.

Как ранее сообщал Mkset, в Советском районе Уфы грядут масштабные изменения — многие здания будут снесены в рамках программы комплексного развития территории.

В Уфе снесут 13 домов — на их месте будут небоскрёбы
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