Зауфимье ждут большие перемены

Конечно, пока это только планы. «Стройтехм» предстоит провести инженерные изыскания, учесть границы объектов культурного наследия и зон с особыми условиями, разработать проект планировки и межевания. На все это у компании есть 18 месяцев. Готовый проект должен быть согласован и представлен в Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы. Важно отметить, что если «Стройтехм» не успеет в срок, разрешение на разработку проекта утратит силу.