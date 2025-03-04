Зауфимье ждут большие перемены

Posted 4 марта, 05:14
Published 4 марта, 05:14
Modified 4 марта, 05:16
Updated 4 марта, 05:16
Участок, ограниченный будущей улицей, бульваром Композитора Низамутдинова, бульваром Первостроителей и еще одной планируемой улицей в Калининском районе, может кардинально измениться. Администрация Уфы дала зеленый свет компании «Стройтехм» на разработку проекта планировки и межевания территории площадью 8,36 гектара.
Что это значит для простых жителей? Во-первых, это может означать появление новых жилых домов. Во-вторых, не исключено строительство социальных объектов. В-третьих, территория может преобразиться за счет появления новых магазинов, кафе и других коммерческих объектов.
Конечно, пока это только планы. «Стройтехм» предстоит провести инженерные изыскания, учесть границы объектов культурного наследия и зон с особыми условиями, разработать проект планировки и межевания. На все это у компании есть 18 месяцев. Готовый проект должен быть согласован и представлен в Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы. Важно отметить, что если «Стройтехм» не успеет в срок, разрешение на разработку проекта утратит силу.
Как ранее сообщал Mkset, в Советском районе Уфы грядут масштабные изменения — многие здания будут снесены в рамках программы комплексного развития территории.