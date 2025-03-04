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Posted 4 марта, 04:50

Published 4 марта, 04:50

Modified 4 марта, 04:52

Updated 4 марта, 04:52

«Удушливый смрад перегара и табачного дыма»: как живут дети в Башкирии

«Удушливый смрад перегара и табачного дыма»: как живут дети в Башкирии

4 марта 2025, 04:50
Фото: МВД РБ.
Рейд полиции в Нефтекамске выявил, в каких условиях приходится жить детям в семьях, находящихся в социально опасном положении, и какие меры предпринимаются для исправления ситуации, сообщает во вторник, 4 марта, МВД РБ.

Целью рейда, проведенного сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних, стал контроль за семьями, состоящими на учете. Полицейские посетили ряд адресов, чтобы оценить условия проживания детей и оказать помощь родителям в решении проблем.

Один из визитов запомнился особенно. Комиссия зафиксировала в квартире антисанитарную обстановку: «Удушливый смрад перегара и табачного дыма», грязь, беспорядок и признаки недавнего употребления алкоголя. Родители, находившиеся в нетрезвом состоянии, не смогли объяснить, почему не обеспечивают ребенку нормальные условия. В результате, органы опеки приняли решение изъять ребенка из семьи и передать его родственникам. Как отметил начальник подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Нефтекамску капитан полиции Василий Изимариев, такие случаи, к сожалению, не редкость.

Фото: МВД РБ
— Буквально на днях из другой семьи изъяли двоих детей, так как на момент проверки мама отсутствовала. Она оставила детей у соседки. Совместно с органами опеки мы приехали, всё задокументировали и детей поместили в приют, — рассказал Василий Изимариев.

Всего за три дня полицейские посетили 34 семьи и выявили девять, где условия проживания детей не соответствуют санитарным нормам, а родители не выполняют свои обязанности. В отношении нерадивых родителей были составлены административные протоколы. На начало 2025 года на учете в Нефтекамске состоит 172 семьи. С ними ведется постоянная работа, направленная на оказание помощи в трудоустройстве, решении жилищных проблем и избавлении от вредных привычек.

Как ранее сообщал Mkset, подросток из Оренбургской области решил отметить свой день рождения прямо в поезде «Уфа-Оренбург», что вылилось в незапланированную «дискотеку».

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