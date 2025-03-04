«Удушливый смрад перегара и табачного дыма»: как живут дети в Башкирии

Всего за три дня полицейские посетили 34 семьи и выявили девять, где условия проживания детей не соответствуют санитарным нормам, а родители не выполняют свои обязанности. В отношении нерадивых родителей были составлены административные протоколы. На начало 2025 года на учете в Нефтекамске состоит 172 семьи. С ними ведется постоянная работа, направленная на оказание помощи в трудоустройстве, решении жилищных проблем и избавлении от вредных привычек.