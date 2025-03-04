«Удушливый смрад перегара и табачного дыма»: как живут дети в Башкирии

Posted 4 марта, 04:50
Published 4 марта, 04:50
Modified 4 марта, 04:52
Updated 4 марта, 04:52
Целью рейда, проведенного сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних, стал контроль за семьями, состоящими на учете. Полицейские посетили ряд адресов, чтобы оценить условия проживания детей и оказать помощь родителям в решении проблем.
Один из визитов запомнился особенно. Комиссия зафиксировала в квартире антисанитарную обстановку: «Удушливый смрад перегара и табачного дыма», грязь, беспорядок и признаки недавнего употребления алкоголя. Родители, находившиеся в нетрезвом состоянии, не смогли объяснить, почему не обеспечивают ребенку нормальные условия. В результате, органы опеки приняли решение изъять ребенка из семьи и передать его родственникам. Как отметил начальник подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Нефтекамску капитан полиции Василий Изимариев, такие случаи, к сожалению, не редкость.
— Буквально на днях из другой семьи изъяли двоих детей, так как на момент проверки мама отсутствовала. Она оставила детей у соседки. Совместно с органами опеки мы приехали, всё задокументировали и детей поместили в приют, — рассказал Василий Изимариев.
Всего за три дня полицейские посетили 34 семьи и выявили девять, где условия проживания детей не соответствуют санитарным нормам, а родители не выполняют свои обязанности. В отношении нерадивых родителей были составлены административные протоколы. На начало 2025 года на учете в Нефтекамске состоит 172 семьи. С ними ведется постоянная работа, направленная на оказание помощи в трудоустройстве, решении жилищных проблем и избавлении от вредных привычек.
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