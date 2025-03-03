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Posted 3 марта, 16:01

Published 3 марта, 16:01

Modified 3 марта, 16:48

Updated 3 марта, 16:48

Ужасный ребёнок родился в Башкирии

Ужасный ребёнок родился в Башкирии

3 марта 2025, 16:01
Фото: 1MI.
Новорожденному мальчику заказан путь в одну из стран СНГ, следует из информации портала ЗАГС РФ в понедельник, 3 марта.
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В Республике Башкортостан родители младенца выбрали для своего наследника редкое и многозначное имя. Новорожденного назвали красивым необычным для региона именем Гор. Его значения можно перевести как через египетскую мифологию, так и через современный армянский язык. И вот тут начинается самое интересное. Если в мифах Древнего Египта Гор — посланник богов и покровитель фараонов, то в Армении имя «Гор» переводится как «ужасный, грозный и гневный». Так что для ПМЖ и отдыха мальчику из Башкирии стоит выбирать Египет и не рассматривать Армению.

Фото: ЗАГС РФ

Также в списке редких имен в Башкирии с начала года оказались Радион, Ренат, Аян и Абдурахмон. Креативничают родители и с именами для девочек: Алика, Анжела, Илера, Зара и Авелина.

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