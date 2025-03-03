Ужасный ребёнок родился в Башкирии

В Республике Башкортостан родители младенца выбрали для своего наследника редкое и многозначное имя. Новорожденного назвали красивым необычным для региона именем Гор. Его значения можно перевести как через египетскую мифологию, так и через современный армянский язык. И вот тут начинается самое интересное. Если в мифах Древнего Египта Гор — посланник богов и покровитель фараонов, то в Армении имя «Гор» переводится как «ужасный, грозный и гневный». Так что для ПМЖ и отдыха мальчику из Башкирии стоит выбирать Египет и не рассматривать Армению.