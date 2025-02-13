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Posted 13 февраля, 12:12

Published 13 февраля, 12:12

Modified 13 февраля, 12:14

Updated 13 февраля, 12:14

В Уфе снесут 13 домов — на их месте будут небоскрёбы

В Уфе снесут 13 домов — на их месте будут небоскрёбы

13 февраля 2025, 12:12
Фото: 1MI.
В Советском районе Уфы грядут масштабные изменения — многие здания будут снесены в рамках программы комплексного развития территории, сообщает в четверг, 13 февраля, постановление Администрации города.

Речь идет о территории, ограниченной проспектом Октября, улицами имени города Галле, Комсомольской и Бессонова. Площадь подлежащей комплексному развитию территории составляет 29 303,49 кв. м. Постановление о комплексном развитии подписано Главой Администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым. Согласно документу, под снос пойдут 13 зданий, в том числе:

  • ул. Электрификации 54/9
  • ул. Электрификации 54/7
  • ул. Железняцкая 37/1
  • ул. Железняцкая 37/2
  • ул. Железняцкая 37/3
  • ул. Железняцкая 37/4

Также гаражи и нежилые здания, расположенные в границах указанной территории. На месте снесенных домов планируется возвести современные жилые комплексы. Предельный объем жилищного строительства на данной территории составит 44 500 кв. м.

Фото: постановление Администрации города

Управление комплексного развития территорий Администрации Уфы займется организацией торгов для заключения договора о комплексном развитии территории. Предельный срок реализации проекта — 6 лет с момента заключения договора.

Как ранее сообщал Mkset, музей Салавата Юлаева в селе Малояз ждет масштабное обновление.

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