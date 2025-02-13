В Уфе снесут 13 домов — на их месте будут небоскрёбы

Речь идет о территории, ограниченной проспектом Октября, улицами имени города Галле, Комсомольской и Бессонова. Площадь подлежащей комплексному развитию территории составляет 29 303,49 кв. м. Постановление о комплексном развитии подписано Главой Администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым. Согласно документу, под снос пойдут 13 зданий, в том числе: