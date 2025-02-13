В Уфе снесут 13 домов — на их месте будут небоскрёбы

Posted 13 февраля, 12:12
Published 13 февраля, 12:12
Modified 13 февраля, 12:14
Updated 13 февраля, 12:14
Речь идет о территории, ограниченной проспектом Октября, улицами имени города Галле, Комсомольской и Бессонова. Площадь подлежащей комплексному развитию территории составляет 29 303,49 кв. м. Постановление о комплексном развитии подписано Главой Администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым. Согласно документу, под снос пойдут 13 зданий, в том числе:
Также гаражи и нежилые здания, расположенные в границах указанной территории. На месте снесенных домов планируется возвести современные жилые комплексы. Предельный объем жилищного строительства на данной территории составит 44 500 кв. м.
Управление комплексного развития территорий Администрации Уфы займется организацией торгов для заключения договора о комплексном развитии территории. Предельный срок реализации проекта — 6 лет с момента заключения договора.
Как ранее сообщал Mkset, музей Салавата Юлаева в селе Малояз ждет масштабное обновление.