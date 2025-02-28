В Уфе становится невозможно дышать

Posted 27 февраля, 23:25
Published 27 февраля, 23:25
Modified 28 февраля, 09:58
Updated 28 февраля, 09:58
Так, метеорологи зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) фенола. Содержание вещества оказалось в 1,1 раза выше нормы. Согласно санитарным нормам, среднесуточная ПДК фенола составляет 0,003 мг/м.
Фенол — это органическое соединение, представляющее собой бесцветные кристаллы с характерным резким запахом. В городском воздухе он появляется из-за выбросов промышленных предприятий (нефтехимия, коксохимия, производство пластмасс и смол), выхлопных газов автомобилей, сжигания мусора и древесины. Также фенол может выделяться из строительных материалов, клея и ЛКМ. Вдыхание его паров в высокой концентрации вредно для здоровья, вызывая раздражение дыхательных путей и нервной системы.