В Уфе становится невозможно дышать

Фенол — это органическое соединение, представляющее собой бесцветные кристаллы с характерным резким запахом. В городском воздухе он появляется из-за выбросов промышленных предприятий (нефтехимия, коксохимия, производство пластмасс и смол), выхлопных газов автомобилей, сжигания мусора и древесины. Также фенол может выделяться из строительных материалов, клея и ЛКМ. Вдыхание его паров в высокой концентрации вредно для здоровья, вызывая раздражение дыхательных путей и нервной системы.