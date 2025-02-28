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Posted 27 февраля, 23:25

Published 27 февраля, 23:25

Modified 28 февраля, 09:58

Updated 28 февраля, 09:58

Воздух в Уфе загрязнился фенолом

В Уфе становится невозможно дышать

27 февраля 2025, 23:25
Фото: 1MI.

Воздух в Уфе загрязнился фенолом

В столице Башкирии зашкаливает содержание вредных веществ в воздухе, гласит отчёт Башгидрометцентра, изученный Mkset в пятницу, 28 февраля.

Так, метеорологи зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) фенола. Содержание вещества оказалось в 1,1 раза выше нормы. Согласно санитарным нормам, среднесуточная ПДК фенола составляет 0,003 мг/м.

Фенол — это органическое соединение, представляющее собой бесцветные кристаллы с характерным резким запахом. В городском воздухе он появляется из-за выбросов промышленных предприятий (нефтехимия, коксохимия, производство пластмасс и смол), выхлопных газов автомобилей, сжигания мусора и древесины. Также фенол может выделяться из строительных материалов, клея и ЛКМ. Вдыхание его паров в высокой концентрации вредно для здоровья, вызывая раздражение дыхательных путей и нервной системы.

В Башкирии плюют на экологию
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии выявили десятки экологических нарушений.

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