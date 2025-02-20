В Башкирии плюют на экологию

Posted 20 февраля, 04:30
Published 20 февраля, 04:30
Modified 20 февраля, 09:53
Updated 20 февраля, 09:53
Среди частых нарушений значатся неправильное размещение отходов, работа в недрах без лицензии, а также езда и стоянка машин на охраняемых природных территориях Республики Башкортостан.
Инспекторы Минэкологии РБ провели 192 контрольных мероприятия, включая 120 по региональному экологическому надзору и 72 — по государственному геологическому надзору.
По выявленным нарушениям оформлено 33 постановления по делам об административных правонарушениях. Из них 24 — это административные штрафы общим объемом ₽199`000 и ещё девять предупреждений. Также было выдано 122 предостережения.
Чтобы избежать нарушений в дальнейшем, специалисты провели консультации и сделали профилактические визиты.
Ранее сообщалось о загадочном тумане в башкирском городе Салавате. Местные жители считают, что всему виной комбинат.