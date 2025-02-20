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Posted 20 февраля, 04:30

Published 20 февраля, 04:30

Modified 20 февраля, 09:53

Updated 20 февраля, 09:53

Десятки нарушений по экологии выявлено в Башкирии

В Башкирии плюют на экологию

20 февраля 2025, 04:30
Фото: Минэкологии Башкирии.

Десятки нарушений по экологии выявлено в Башкирии

Сюжет
Экология
В Республике Башкортостан выявлено 43 нарушения и 122 возможных нарушений природоохранного законодательства, сообщает региональное Минэкологии в четверг, 20 февраля.

Среди частых нарушений значатся неправильное размещение отходов, работа в недрах без лицензии, а также езда и стоянка машин на охраняемых природных территориях Республики Башкортостан.

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Инспекторы Минэкологии РБ провели 192 контрольных мероприятия, включая 120 по региональному экологическому надзору и 72 — по государственному геологическому надзору.

По выявленным нарушениям оформлено 33 постановления по делам об административных правонарушениях. Из них 24 — это административные штрафы общим объемом ₽199`000 и ещё девять предупреждений. Также было выдано 122 предостережения.

Чтобы избежать нарушений в дальнейшем, специалисты провели консультации и сделали профилактические визиты.

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