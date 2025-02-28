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Posted 27 февраля, 22:17

Published 27 февраля, 22:17

Modified 27 февраля, 22:19

Updated 27 февраля, 22:19

Названа личность учинившей расправу над ребёнком жительницы Башкирии

Детоубийцей оказалась многодетная отличница

27 февраля 2025, 22:17
Фото: СК России.

Названа личность учинившей расправу над ребёнком жительницы Башкирии

Удивительные факты из биографии женщины, задушившей собственного ребёнка, раскрыли журналисты — пишет в пятницу, 28 февраля, издание «КП».

Напомним, ранее стало известно, что 27-летняя жительница Благовещенска расправилась со своей полугодовалой дочкой. Врачи установили, что смерть малышки наступила от асфиксии. Предположительно, мать лишила жизни девочку в порыве гневе, когда та долго и неугомонно плакала.

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По данным «КП», криминальное прошлое у подозреваемой уже было. Якобы женщина когда-то незаконно торговала сильнодействующими препаратами, запрещёнными к свободному обороту. Её за это судили. Замечено было и то, что супруг обвиняемой — безработный, причём довольно долгое время.

Дочь у пары не была единственной. Кроме неё у четы воспитывались ещё двое ребят, у которых нашли следы побоев. Между тем в школе, где когда-то училась подозреваемая, предполагаемую мать-убийцу описывают хорошо — как отличницу.

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