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Posted 27 февраля, 06:45

Published 27 февраля, 06:45

Modified 27 февраля, 06:48

Updated 27 февраля, 06:48

Уфимцы вспомнили легендарный магазин «Заря»

Магазин для богатых насмешил уфимцев

27 февраля 2025, 06:45
Фото: 1MI.

Уфимцы вспомнили легендарный магазин «Заря»

Жители столицы Республики Башкортостан вспомнили первый городской супермаркет «Заря» в паблике «История Уфы и Башкортостана» в четверг, 27 февраля.

Он открылся в первой половине 90-х между остановкой «Спортивная» и универмагом «Уфа». Владельцы «Зари» тогда говорили, что магазин рассчитан для богатых людей и горожан со средним достатком. Это не нравилось многим уфимцам.

— Когда закрыли фирму «Мир» моя подружка, работавшая там швеей, пошла работать в только открывшийся супермаркет «Заря». Правда, уборщицей. Время было такое, что даже этой работе радовались, как подарку судьбы., — вспоминает Дина К.
— Я только помню, что там мне купили первый в жизни глазированный сырок со сгущёнкой, тогда такого не было, ну или я не помню, ну йогуртов было куча видов, вспоминает Игорь Ч.
— В 90-х годах было много чего интересного и вкусного. Эти года были «ломкими», — написал Марат К.
— Супермаркет «Ниагара» был круче, — Игорь К.
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Ранее в этом же паблике уфимцы вспомнили советское хоккейное детство.

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