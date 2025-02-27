Магазин для богатых насмешил уфимцев

Posted 27 февраля, 06:45
Published 27 февраля, 06:45
Modified 27 февраля, 06:48
Updated 27 февраля, 06:48
Он открылся в первой половине 90-х между остановкой «Спортивная» и универмагом «Уфа». Владельцы «Зари» тогда говорили, что магазин рассчитан для богатых людей и горожан со средним достатком. Это не нравилось многим уфимцам.
— Когда закрыли фирму «Мир» моя подружка, работавшая там швеей, пошла работать в только открывшийся супермаркет «Заря». Правда, уборщицей. Время было такое, что даже этой работе радовались, как подарку судьбы., — вспоминает Дина К.
— Я только помню, что там мне купили первый в жизни глазированный сырок со сгущёнкой, тогда такого не было, ну или я не помню, ну йогуртов было куча видов, вспоминает Игорь Ч.
— В 90-х годах было много чего интересного и вкусного. Эти года были «ломкими», — написал Марат К.
— Супермаркет «Ниагара» был круче, — Игорь К.