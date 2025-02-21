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Posted 21 февраля, 09:32

Published 21 февраля, 09:32

Modified 21 февраля, 12:15

Updated 21 февраля, 12:15

Магазин в Башкирии торговал браком

Жителю Башкирии дважды выдали брак в одном магазине

21 февраля 2025, 09:32
Фото: mkset.ru.

Магазин в Башкирии торговал браком

Житель Башкирии дважды купил бракованные коробки переключения передач (КПП) в одном и том же магазине, сообщает Роспотребнадзор по РБ в пятницу, 21 февраля.

Мужчина обратился в ведомство и рассказал, что купил КПП для своей машины в магазине индивидуального предпринимателя Тынчерова А.П., и после установки выяснилось, что коробка неисправна. Автовладелец не стал дожидаться возврата средств и снова купил КПП в том же магазине. Вторая попытка также оказалась провальной — коробка была бракованной. Бизнесмен сказал, что вернёт мужчине деньги за товар, но так этого и не сделал.

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Специалисты Роспотребнадзора направили заключение в суд, и он вынес решение в пользу покупателя. Теперь магазин обязан выплатить мужчине стоимость коробок передач в сумме ₽113`000, а также дополнительные ₽193`657 в качестве компенсации морального вреда, штрафа и других расходов.

Ранее сообщалось, что около 10% товаров в Республике Башкортостан продаются с нарушениями.

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