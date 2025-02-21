Жителю Башкирии дважды выдали брак в одном магазине

Posted 21 февраля, 09:32
Published 21 февраля, 09:32
Modified 21 февраля, 12:15
Updated 21 февраля, 12:15
Мужчина обратился в ведомство и рассказал, что купил КПП для своей машины в магазине индивидуального предпринимателя Тынчерова А.П., и после установки выяснилось, что коробка неисправна. Автовладелец не стал дожидаться возврата средств и снова купил КПП в том же магазине. Вторая попытка также оказалась провальной — коробка была бракованной. Бизнесмен сказал, что вернёт мужчине деньги за товар, но так этого и не сделал.
Специалисты Роспотребнадзора направили заключение в суд, и он вынес решение в пользу покупателя. Теперь магазин обязан выплатить мужчине стоимость коробок передач в сумме ₽113`000, а также дополнительные ₽193`657 в качестве компенсации морального вреда, штрафа и других расходов.
Ранее сообщалось, что около 10% товаров в Республике Башкортостан продаются с нарушениями.