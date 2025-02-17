«Сипайлово не предлагать»: уфимцы вспоминают советское жилье

Posted 17 февраля, 04:07
Published 17 февраля, 04:07
Modified 17 февраля, 14:05
Updated 17 февраля, 14:05
В посте вспоминалась фраза из девяностых — «Сипайлово не предлагать!» — которую частенько можно было встретить в объявлениях по обмену квартиры в те времена.
— Пара кафешек да тир в корпусе почившего в бозе троллейбуса — вот и все развлечения, — написано в посте.
— Главная проблема была не в тире и кафешках, а в транспортной доступности. Причем она до сих пор актуальна для многих городских местечек, — отреагировал Дмитрий Т.
А вот Василий М. написал, что уже в середине девяностых район был хорош для жизни, и особенно он тоскует по летнему Сипайлово, речке и рыбалке.
Не согласился с ним Валерий К., который заявил, что район проектировал его дед, но при этом он никогда не любил и не любит это место.
Ранее уфимцы вспомнили о прошлом Центрального рынка. Мнения тогда разделились, как и сейчас.