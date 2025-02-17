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Posted 17 февраля, 04:07

Published 17 февраля, 04:07

Modified 17 февраля, 14:05

Updated 17 февраля, 14:05

Уфимцы поспорили о прошлом Сипайлово

«Сипайлово не предлагать»: уфимцы вспоминают советское жилье

17 февраля 2025, 04:07
Фото: 1MI.

Уфимцы поспорили о прошлом Сипайлово

Жители столицы Республике Башкортостан поспорили о прошлом микрорайона Сипайлово в паблике «История Уфы и Башкортостана» в понедельник, 17 февраля.

В посте вспоминалась фраза из девяностых — «Сипайлово не предлагать!» — которую частенько можно было встретить в объявлениях по обмену квартиры в те времена.

— Пара кафешек да тир в корпусе почившего в бозе троллейбуса — вот и все развлечения, — написано в посте.
— Главная проблема была не в тире и кафешках, а в транспортной доступности. Причем она до сих пор актуальна для многих городских местечек, — отреагировал Дмитрий Т.

А вот Василий М. написал, что уже в середине девяностых район был хорош для жизни, и особенно он тоскует по летнему Сипайлово, речке и рыбалке.

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Не согласился с ним Валерий К., который заявил, что район проектировал его дед, но при этом он никогда не любил и не любит это место.

Ранее уфимцы вспомнили о прошлом Центрального рынка. Мнения тогда разделились, как и сейчас.

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