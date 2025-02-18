«Уфа на время стала Москвой»: Ратмир Мавлиев рассказал удивительные факты

Он рассказал, что с октября 1941 по май 1943 года в городе существовал Исполнительный комитет коммунистического интернационала, откуда велась антифашистская пропаганда генсеками коммунистических партий из Италии, Франции, Италии и Чехословакии, а также другими представителями коммунистического движения. Исполком находился в старом здании Дворца пионеров. Передачи из города транслировали на 18 языках.