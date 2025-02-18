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Posted 18 февраля, 11:35

Published 18 февраля, 11:35

Modified 18 февраля, 18:13

Updated 18 февраля, 18:13

Мэр Уфы озвучил интересный факт из истории города

«Уфа на время стала Москвой»: Ратмир Мавлиев рассказал удивительные факты

18 февраля 2025, 11:35
Фото: Администрация Уфы.

Мэр Уфы озвучил интересный факт из истории города

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев раскрыл интересный факт о городе времён Великой Отечественной войны в своём Telegram-канале во вторник, 18 февраля.

Он рассказал, что с октября 1941 по май 1943 года в городе существовал Исполнительный комитет коммунистического интернационала, откуда велась антифашистская пропаганда генсеками коммунистических партий из Италии, Франции, Италии и Чехословакии, а также другими представителями коммунистического движения. Исполком находился в старом здании Дворца пионеров. Передачи из города транслировали на 18 языках.

— Уфа на время стала Москвой, — говорил об этом французский журналист Депюи.
Старинный дом в Уфе превращается в пыль
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Мавлиев пообещал и дальше рассказывать любопытные факты времён Великой Отечественной войны о столице Республики Башкортостан.

Ранее Mkset писал, что старинная Вахмянинская баня в Уфе перестала интересовать власти с исторической точки зрения.

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