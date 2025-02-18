«Уфа на время стала Москвой»: Ратмир Мавлиев рассказал удивительные факты

Posted 18 февраля, 11:35
Published 18 февраля, 11:35
Modified 18 февраля, 18:13
Updated 18 февраля, 18:13
Он рассказал, что с октября 1941 по май 1943 года в городе существовал Исполнительный комитет коммунистического интернационала, откуда велась антифашистская пропаганда генсеками коммунистических партий из Италии, Франции, Италии и Чехословакии, а также другими представителями коммунистического движения. Исполком находился в старом здании Дворца пионеров. Передачи из города транслировали на 18 языках.
— Уфа на время стала Москвой, — говорил об этом французский журналист Депюи.
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