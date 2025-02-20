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Posted 20 февраля, 05:20

Published 20 февраля, 05:20

Modified 20 февраля, 10:03

Updated 20 февраля, 10:03

Жители Уфы пожаловались на недоступный хоккей

«Эх, капиталисты такую мечту отняли»: уфимцам не хватает доступного хоккея

20 февраля 2025, 05:20
Фото: 1MI.

Жители Уфы пожаловались на недоступный хоккей

Жители столицы Республики Башкортостан вспомнили дворовый хоккей советского прошлого в тематической группе «История Уфы и Башкортостана» в четверг, 20 февраля.
— Дорога, ворота два снежно-ледяных камня. Но мы играли мячами, размером с теннисные, или маленькими шайбами. Шайбы терялись в сугробах, — вспоминает в комментариях под постом Рафис Ю.
— Мы делали шайбы из ивы, берёзы или клена. Домой приходишь весь в синяках, — пишет Шавкат З.
— А сейчас каток под крышей, тепло, светло, клюшек тысячи видов. Эх, капиталисты такую мечту отняли, — написал пользователь с ником Победитель Всегда.

Также в комментариях пользователи отметили недоступность хоккея в наше время.

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Впрочем, это неудивительно, за хоккейную экипировку придётся раскошелиться на десятки тысяч рублей. Вход на уфимские открытые катки варьируется от ₽100 до ₽250 — и это если вы со своими коньками. Что уж и говорить о профессиональных тренировках для детей и подростков. Например, по данным сайта хоккейного клуба «Уфа», ежемесячный вклад для членов клуба составляет ₽11`000, а разовая тренировка на льду для тех, кто не является членом команды, стоит ₽1`500.

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Ранее сообщалось, что «юлаевцы» всухую уступили «Ладе» на домашнем льду.

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