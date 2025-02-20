«Эх, капиталисты такую мечту отняли»: уфимцам не хватает доступного хоккея

Впрочем, это неудивительно, за хоккейную экипировку придётся раскошелиться на десятки тысяч рублей. Вход на уфимские открытые катки варьируется от ₽100 до ₽250 — и это если вы со своими коньками. Что уж и говорить о профессиональных тренировках для детей и подростков. Например, по данным сайта хоккейного клуба «Уфа», ежемесячный вклад для членов клуба составляет ₽11`000, а разовая тренировка на льду для тех, кто не является членом команды, стоит ₽1`500.