«Эх, капиталисты такую мечту отняли»: уфимцам не хватает доступного хоккея

Posted 20 февраля, 05:20
Published 20 февраля, 05:20
Modified 20 февраля, 10:03
Updated 20 февраля, 10:03
— Дорога, ворота два снежно-ледяных камня. Но мы играли мячами, размером с теннисные, или маленькими шайбами. Шайбы терялись в сугробах, — вспоминает в комментариях под постом Рафис Ю.
— Мы делали шайбы из ивы, берёзы или клена. Домой приходишь весь в синяках, — пишет Шавкат З.
— А сейчас каток под крышей, тепло, светло, клюшек тысячи видов. Эх, капиталисты такую мечту отняли, — написал пользователь с ником Победитель Всегда.
Также в комментариях пользователи отметили недоступность хоккея в наше время.
Впрочем, это неудивительно, за хоккейную экипировку придётся раскошелиться на десятки тысяч рублей. Вход на уфимские открытые катки варьируется от ₽100 до ₽250 — и это если вы со своими коньками. Что уж и говорить о профессиональных тренировках для детей и подростков. Например, по данным сайта хоккейного клуба «Уфа», ежемесячный вклад для членов клуба составляет ₽11`000, а разовая тренировка на льду для тех, кто не является членом команды, стоит ₽1`500.