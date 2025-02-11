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Posted 11 февраля, 13:25

Published 11 февраля, 13:25

Modified 11 февраля, 16:40

Updated 11 февраля, 16:40

Закрытие легендарного магазина вызвало ностальгию у уфимцев

Обещайте не плакать: утраченный «Хрусталь» вспомнили в Уфе

11 февраля 2025, 13:25
Фото: Яндекс.Карты, oldufa/Vk.

Закрытие легендарного магазина вызвало ностальгию у уфимцев

Жители башкирской столицы во вторник, 11 февраля, вспоминают то, какой была улица Ленина во времена СССР.

Одной из самых запоминающихся «достопримечательностей» на ней был знаменитый магазин «Хрусталь», расположенный на перекрёстке Ленина — Революционной. Нетрудно догадаться, чем в нём торговали. За пополнениями для «алтаря» любой советской квартиры — серванта — сюда ездили со всего города.

По сей день даже молодёжь просит водителей автобусов «остановить на „Хрустале“», хотя самого магазина уже давно нет. С тех пор в торговой точке располагалось множество организаций. На момент публикации он занят розничной сетью «ВкусВилл».

— Неужели это стало прошлым?.. Разумеется, мы помним витрины «Хрусталя» и очереди в «Хрусталь» за особо дефицитным товаром, сервизы из Германии или Чехии… — делится воспоминаниями Ася Е.
— Еще с подобными названиями помню магазины: «Ковры», «Щербет», «Оргтехника». А «Океан» ещё работает? — вопрошает Игорь Ф.
— «Океана» давно уже нет, но, кажется, всё это было вчера. Вот выйдешь пешочком, пройдешься, и вот оно всё на месте — наша молодость, — рассуждает Ирина И.
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Ранее Mkset рассказывал о том, что сейчас находится на месте прославленного уфимского аэродома.

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