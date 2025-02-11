Обещайте не плакать: утраченный «Хрусталь» вспомнили в Уфе

Posted 11 февраля, 13:25
Published 11 февраля, 13:25
Modified 11 февраля, 16:40
Updated 11 февраля, 16:40
Одной из самых запоминающихся «достопримечательностей» на ней был знаменитый магазин «Хрусталь», расположенный на перекрёстке Ленина — Революционной. Нетрудно догадаться, чем в нём торговали. За пополнениями для «алтаря» любой советской квартиры — серванта — сюда ездили со всего города.
По сей день даже молодёжь просит водителей автобусов «остановить на „Хрустале“», хотя самого магазина уже давно нет. С тех пор в торговой точке располагалось множество организаций. На момент публикации он занят розничной сетью «ВкусВилл».
— Неужели это стало прошлым?.. Разумеется, мы помним витрины «Хрусталя» и очереди в «Хрусталь» за особо дефицитным товаром, сервизы из Германии или Чехии… — делится воспоминаниями Ася Е.
— Еще с подобными названиями помню магазины: «Ковры», «Щербет», «Оргтехника». А «Океан» ещё работает? — вопрошает Игорь Ф.
— «Океана» давно уже нет, но, кажется, всё это было вчера. Вот выйдешь пешочком, пройдешься, и вот оно всё на месте — наша молодость, — рассуждает Ирина И.