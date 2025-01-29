Уфимским бюджетникам предложили скинуться на СВО

В заявлениях между тем указаны конкретные получатели средств. Это уфимский «Общественный фонд развития города». Их благотворительный проект же так и называется: «Поддержка участников специальной военной операции и их семей».



Справедливости ради нужно отметить, что многие из сотрудников бюджетной сферы, получившие бланк заявление решили поддержать инициативу и перечислить средства. Люди рассказали корреспонденту MKset, что они понимают какие расходы требует СВО и как важно помочь бойцам на передовой добиться поставленной цели.