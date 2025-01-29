Уфимским бюджетникам предложили скинуться на СВО

Posted 29 января, 04:46
Published 29 января, 04:46
Modified 29 января, 08:59
Updated 29 января, 08:59
К добровольным денежным сборам решили привлечь персонал детского сада в Уфе. Начальство разослало подчинённым бланки (есть в распоряжении Mkset) для заявлений, на которых заботливо указано всё необходимое — реквизиты, назначение платежа и прочее. Остаётся бюджетникам только написать свою должность, ФИО и подпись. «Просят» же работники в этих заявлениях вычесть из их зарплаты однодневное жалованье для отправки средств на помощь участникам спецоперации.
— Мы понимаем, что идёт СВО и нужны деньги, но ведь для этого выделяются на соответствующие расходы средства, а кто хочет и может помогать сам — для них есть специальные организации, куда добровольно жертвуют. Многим, видимо, кажется, что однодневный заработок — это какие-то копейки. У нас, воспитателей, зарплата за один день это, дай Бог, 1000 рублей. Деньги лично для меня немалые, — рассказала Mkset собеседница.
Едва ли инициатива исходила от начальства. Судя по всему, руководителям спустили поручение сверху. Источник утверждает, что жертвовать на СВО попросили практически все муниципальные организации: «территориальные, структурные подразделения и подведомственные учреждения (МКУ, МБУ, МАУ, иные городских предприятия (ООО, МУП, АО)».
В заявлениях между тем указаны конкретные получатели средств. Это уфимский «Общественный фонд развития города». Их благотворительный проект же так и называется: «Поддержка участников специальной военной операции и их семей».
Справедливости ради нужно отметить, что многие из сотрудников бюджетной сферы, получившие бланк заявление решили поддержать инициативу и перечислить средства. Люди рассказали корреспонденту MKset, что они понимают какие расходы требует СВО и как важно помочь бойцам на передовой добиться поставленной цели.
Mkset обратился за комментарием в администрацию города Уфы, там отметили, что помогать участникам СВО дело сугубо добровольное.
— В настоящее время поддержка участников СВО и членов их семей — одно из главных направлений деятельности не только нашего муниципалитета, но и всей нашей страны. Это задача — общенациональная, которая объединила всех нас — власть и общество.
С первых дней начала частичной мобилизации многие представители бизнеса, малого и среднего предпринимательства, неравнодушные жители по зову души и сердца помогают нашим бойцам на передовой. Подчеркнем, что это связано с их личным желанием поддержать участников СВО. В составе гуманитарного конвоя, который отправляется еженедельно из башкирской столицы, эта помощь доходит до наших ребят.
По поводу заявления о перечислении однодневного заработка поясняем, что это добровольное дело. Каждый человек сам принимает решение оказывать помощь нашим ребятам на передовой или остаться в стороне, — подчеркнули в пресс-службе администрации Уфы.
Ранее Mkset сообщал о том, что суд в Уфе продлил арест политику-участнику СВО из Башкирии, заподозренному в коррупции.