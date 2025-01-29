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Posted 29 января, 04:46

Published 29 января, 04:46

Modified 29 января, 08:59

Updated 29 января, 08:59

Бюджетникам в Уфе предложили пожертвовать деньги на СВО

Уфимским бюджетникам предложили скинуться на СВО

29 января 2025, 04:46
Фото: 1MI.

Бюджетникам в Уфе предложили пожертвовать деньги на СВО

Некоторые учреждения по-своему поняли поручение руководителя региона Радия Хабирова о проведении «Года поддержки участников спецоперации», рассказала Mkset сотрудница одной из муниципальных организаций башкирской столицы в среду, 29 января.

К добровольным денежным сборам решили привлечь персонал детского сада в Уфе. Начальство разослало подчинённым бланки (есть в распоряжении Mkset) для заявлений, на которых заботливо указано всё необходимое — реквизиты, назначение платежа и прочее. Остаётся бюджетникам только написать свою должность, ФИО и подпись. «Просят» же работники в этих заявлениях вычесть из их зарплаты однодневное жалованье для отправки средств на помощь участникам спецоперации.

— Мы понимаем, что идёт СВО и нужны деньги, но ведь для этого выделяются на соответствующие расходы средства, а кто хочет и может помогать сам — для них есть специальные организации, куда добровольно жертвуют. Многим, видимо, кажется, что однодневный заработок — это какие-то копейки. У нас, воспитателей, зарплата за один день это, дай Бог, 1000 рублей. Деньги лично для меня немалые, — рассказала Mkset собеседница.

Едва ли инициатива исходила от начальства. Судя по всему, руководителям спустили поручение сверху. Источник утверждает, что жертвовать на СВО попросили практически все муниципальные организации: «территориальные, структурные подразделения и подведомственные учреждения (МКУ, МБУ, МАУ, иные городских предприятия (ООО, МУП, АО)».

В заявлениях между тем указаны конкретные получатели средств. Это уфимский «Общественный фонд развития города». Их благотворительный проект же так и называется: «Поддержка участников специальной военной операции и их семей».

Справедливости ради нужно отметить, что многие из сотрудников бюджетной сферы, получившие бланк заявление решили поддержать инициативу и перечислить средства. Люди рассказали корреспонденту MKset, что они понимают какие расходы требует СВО и как важно помочь бойцам на передовой добиться поставленной цели.

Mkset обратился за комментарием в администрацию города Уфы, там отметили, что помогать участникам СВО дело сугубо добровольное.

— В настоящее время поддержка участников СВО и членов их семей — одно из главных направлений деятельности не только нашего муниципалитета, но и всей нашей страны. Это задача — общенациональная, которая объединила всех нас — власть и общество.

С первых дней начала частичной мобилизации многие представители бизнеса, малого и среднего предпринимательства, неравнодушные жители по зову души и сердца помогают нашим бойцам на передовой. Подчеркнем, что это связано с их личным желанием поддержать участников СВО. В составе гуманитарного конвоя, который отправляется еженедельно из башкирской столицы, эта помощь доходит до наших ребят.

По поводу заявления о перечислении однодневного заработка поясняем, что это добровольное дело. Каждый человек сам принимает решение оказывать помощь нашим ребятам на передовой или остаться в стороне, — подчеркнули в пресс-службе администрации Уфы.
Башкирский депутат-участник СВО перезимует за решёткой
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Ранее Mkset сообщал о том, что суд в Уфе продлил арест политику-участнику СВО из Башкирии, заподозренному в коррупции.

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