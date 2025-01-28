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Posted 28 января, 13:54

Published 28 января, 13:54

Modified 28 января, 18:45

Updated 28 января, 18:45

Заместителем полпреда ПФО стал участник СВО

Боец СВО стал представителем Путина в Башкирии

28 января 2025, 13:54
Фото: сайт полпреда президента РФ в ПФО / пресс-служба программы «Время героев».

Заместителем полпреда ПФО стал участник СВО

Полномочный представитель Владимира Путина в Приволжье Игорь Комаров взял своим «замом» Александра Тихонова, сообщили в пресс-службе полпреда во вторник, 28 января.

Новый член аппарата Комарова — кавалер ряда высоких госнаград, в частности, трёх орденов Мужества. Тихонов проходил обучение в кадровой программе «Время героев», созданной для подготовки участников спецоперации к государственной службе.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) Тихонов будет отвечать за реализацию господдержки военных и их семей. В ходе обучения же он занимался «патриотическими проектами» и адаптацией бойцов, вернувшихся из зоны боевого соприкосновения.

Как гласит официальное досье, Тихонову — 44 года. Он уроженец Чувашии. В молодости решил связать свою жизнь с армией, отучился в двух учреждениях, готовящих артиллеристов — Казанском высшем и Михайловском.

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Ранее Mkset сообщал о том, что житель Башкирии удостоился медали «За отвагу» за спасение подразделения.

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