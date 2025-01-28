Боец СВО стал представителем Путина в Башкирии

Posted 28 января, 13:54
Published 28 января, 13:54
Modified 28 января, 18:45
Updated 28 января, 18:45
Новый член аппарата Комарова — кавалер ряда высоких госнаград, в частности, трёх орденов Мужества. Тихонов проходил обучение в кадровой программе «Время героев», созданной для подготовки участников спецоперации к государственной службе.
В Приволжском федеральном округе (ПФО) Тихонов будет отвечать за реализацию господдержки военных и их семей. В ходе обучения же он занимался «патриотическими проектами» и адаптацией бойцов, вернувшихся из зоны боевого соприкосновения.
Как гласит официальное досье, Тихонову — 44 года. Он уроженец Чувашии. В молодости решил связать свою жизнь с армией, отучился в двух учреждениях, готовящих артиллеристов — Казанском высшем и Михайловском.
Ранее Mkset сообщал о том, что житель Башкирии удостоился медали «За отвагу» за спасение подразделения.