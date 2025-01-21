План поддержки военных составили в Башкирии

Posted 20 января, 21:12
Published 20 января, 21:12
Modified 20 января, 21:30
Updated 20 января, 21:30
Напомним, указ о том, чему будет посвящён 2025 год, руководитель Республики Башкортостан подписал ещё в октябре.
Тогда власти не указывали конкретных инициатив, которые будут проводиться в рамках «Года…». Теперь же народные избранники обозначили план действий, впрочем, включающий в себя пункты, которые исполнялись и ранее:
Ранее Mkset сообщал о том, что на СВО погиб 28-летний боец из Республики Башкортостан, чья служба была отмечена государственными наградами.