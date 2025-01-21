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Posted 20 января, 21:12

Published 20 января, 21:12

Modified 20 января, 21:30

Updated 20 января, 21:30

Башкирия подготовила план поддержки участников СВО

План поддержки военных составили в Башкирии

20 января 2025, 21:12
Фото: 1MI.

Башкирия подготовила план поддержки участников СВО

Башкортостанский Курултай определился с тем, как будет исполнять поручение главы региона Радия Хабирова о проведении Года поддержки участников СВО и членов их семей: план мероприятий Mkset изучил во вторник, 21 января.

Напомним, указ о том, чему будет посвящён 2025 год, руководитель Республики Башкортостан подписал ещё в октябре.

Тогда власти не указывали конкретных инициатив, которые будут проводиться в рамках «Года…». Теперь же народные избранники обозначили план действий, впрочем, включающий в себя пункты, которые исполнялись и ранее:

  • сбор и отправка гуманитарной помощи для участников СВО;
  • встречи с родственниками военнослужащих;
  • разработка дополнительных льгот для участников СВО и их семей.
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Ранее Mkset сообщал о том, что на СВО погиб 28-летний боец из Республики Башкортостан, чья служба была отмечена государственными наградами.

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