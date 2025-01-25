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Posted 25 января, 17:04

Published 25 января, 17:04

Modified 25 января, 18:35

Updated 25 января, 18:35

В Уфе продлили арест депутату Алексею Локотченко

Башкирский депутат-участник СВО перезимует за решёткой

25 января 2025, 17:04
Фото: 1MI, Курултай Республики Башкортостан.

В Уфе продлили арест депутату Алексею Локотченко

Обвинённый во взяточничестве политик Алексей Локотченко останется в СИЗО до весны, сообщили в Советском райсуде Уфы в субботу, 25 января.

Служители Фемиды продлили арест «народному избраннику» до 28 февраля 2025 года. Прошлая попытка защиты депутата выпросить домашний арест не увенчалась успехом. О переводе из-под стражи адвокат Локотченко ходатайствовал перед Новым годом, однако жалобу суд отклонил и остался непреклонен.

Депутат Курултай РБ Локотченко был задержан по обвинению в коррупции. Следствие считает, что политик хотел помочь знакомой избежать уголовного дела, отправив её на СВО за деньги. Инсайдерские источники также заявляли, что правоохранители проверяют причастность депутата к воровству гуманитарной помощи и военных комплектующих.

Сам Локотченко в начале 2024 года отправился служить в зону спецоперации. Его подразделение, в частности, участвовало в боях за Курскую область.

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Ранее Mkset информировал о том, что до 28 февраля останется за решёткой и коллега депутата из другой ветви власти — вице-премьер Башкирии Алан Марзаев.

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