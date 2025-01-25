Башкирский депутат-участник СВО перезимует за решёткой

Posted 25 января, 17:04
Published 25 января, 17:04
Modified 25 января, 18:35
Updated 25 января, 18:35
Служители Фемиды продлили арест «народному избраннику» до 28 февраля 2025 года. Прошлая попытка защиты депутата выпросить домашний арест не увенчалась успехом. О переводе из-под стражи адвокат Локотченко ходатайствовал перед Новым годом, однако жалобу суд отклонил и остался непреклонен.
Депутат Курултай РБ Локотченко был задержан по обвинению в коррупции. Следствие считает, что политик хотел помочь знакомой избежать уголовного дела, отправив её на СВО за деньги. Инсайдерские источники также заявляли, что правоохранители проверяют причастность депутата к воровству гуманитарной помощи и военных комплектующих.
Сам Локотченко в начале 2024 года отправился служить в зону спецоперации. Его подразделение, в частности, участвовало в боях за Курскую область.
Ранее Mkset информировал о том, что до 28 февраля останется за решёткой и коллега депутата из другой ветви власти — вице-премьер Башкирии Алан Марзаев.