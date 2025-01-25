Башкирский депутат-участник СВО перезимует за решёткой

Депутат Курултай РБ Локотченко был задержан по обвинению в коррупции. Следствие считает, что политик хотел помочь знакомой избежать уголовного дела, отправив её на СВО за деньги. Инсайдерские источники также заявляли, что правоохранители проверяют причастность депутата к воровству гуманитарной помощи и военных комплектующих.