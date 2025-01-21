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Posted 21 января, 12:02

Published 21 января, 12:02

Modified 21 января, 15:35

Updated 21 января, 15:35

Мутирующую пневмонию нашли в Башкирии

Эпидемия пневмонии у детей — объяснение врача в Уфе

21 января 2025, 12:02
Фото: 1MI.

Мутирующую пневмонию нашли в Башкирии

Причиной вспышки заболевания пневмонией у детей в регионе оказалась мутация, сообщила главный внештатный пульмонолог Минздрава Башкортостана Лилия Козырева во вторник, 21 января.

В этом году жители Башкирии столкнулись с агрессивными вспышками пневмонии. Особенно быстро заболевание распространяется в школах и детских садиков. Причиной роста заболеваемости является мутация метоплазм, поделилась в беседе с Ufanovosti.ru пульмонолог Лилия Козырева.

Метоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae) — это бактерия, вызывающая инфекцию дыхательных путей, особенно пневмонию. Мутации в этой бактерии могут вызывать изменения в ее генетическом материале, что может повлиять на ее вирулентность, устойчивость к антибиотикам и патогенность.

Мутации могут происходить по разным причинам, включая изменения в условии окружающей среды, антибиотикотерапию, генетическая изменчивость.

Следствием мутаций может быть:

  • Увеличение устойчивости к антибиотикам, что затрудняет лечение инфекции.
  • Изменение клинического проявления заболевания.
Уфимцев просят меньше есть
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Врач отметила, что мутации — явление не новое и привычное, однако в этом году изменения оказались слишком агрессивным. Ранее Mkset сообщил, что врачи попросили уфимцев меньше есть.

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