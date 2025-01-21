Эпидемия пневмонии у детей — объяснение врача в Уфе

Метоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae) — это бактерия, вызывающая инфекцию дыхательных путей, особенно пневмонию. Мутации в этой бактерии могут вызывать изменения в ее генетическом материале, что может повлиять на ее вирулентность, устойчивость к антибиотикам и патогенность.