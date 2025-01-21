Эпидемия пневмонии у детей — объяснение врача в Уфе

Posted 21 января, 12:02
Published 21 января, 12:02
Modified 21 января, 15:35
Updated 21 января, 15:35
В этом году жители Башкирии столкнулись с агрессивными вспышками пневмонии. Особенно быстро заболевание распространяется в школах и детских садиков. Причиной роста заболеваемости является мутация метоплазм, поделилась в беседе с Ufanovosti.ru пульмонолог Лилия Козырева.
Метоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae) — это бактерия, вызывающая инфекцию дыхательных путей, особенно пневмонию. Мутации в этой бактерии могут вызывать изменения в ее генетическом материале, что может повлиять на ее вирулентность, устойчивость к антибиотикам и патогенность.
Мутации могут происходить по разным причинам, включая изменения в условии окружающей среды, антибиотикотерапию, генетическая изменчивость.
Следствием мутаций может быть:
Врач отметила, что мутации — явление не новое и привычное, однако в этом году изменения оказались слишком агрессивным. Ранее Mkset сообщил, что врачи попросили уфимцев меньше есть.