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Posted 23 января, 08:12

Published 23 января, 08:12

Modified 23 января, 08:14

Updated 23 января, 08:14

Автокредиты в Уфе

Уфимцы тратят на автомобили меньше казанцев

23 января 2025, 08:12
Фото: mkset.ru. Автокредиты в Уфе

Автокредиты упали в Башкирии на 44%

Объем кредитования покупки транспорта в четвертом квартале 2024 года упал по всей России, сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в четверг, 23 января.
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В IV квартале 2024 года объем выданных в России автокредитов уменьшился на 44,9% в сравнении с III кварталом 2024 года. Жители России заняли у банков на покупку автомобилей всего лишь ₽387,3 млрд, хотя в прошлый квартал набрали кредитов на ₽702,6 млрд.

Аналогичная динамика прослеживается и в Республике Башкортостан. Так, объем автокредитования в последнем квартале 2024 года в регионе упал на 44,2%. Уфимцы и жители других населенных пунктов Башкирии взяли кредитов на ₽13,9 млрд. При этом в третьем квартиле 2024 года в регионе оформили автокредитов на ₽24,9 млрд. По объему кредитования на покупку автомобилей Башкирия заняла восьмое место.

В тоже время соседний Татарстан обосновался на пятой строчке рейтинга трат на автокредиты. Там в последние четыре месяца оформили автокредиты на общую сумму ₽18,2 млрд, что на треть больше Башкирии.

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Напомним, ранее корреспондент Mkset выяснил преимущества и недостатки электромобилей.

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