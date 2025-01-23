Уфимцы тратят на автомобили меньше казанцев

Аналогичная динамика прослеживается и в Республике Башкортостан. Так, объем автокредитования в последнем квартале 2024 года в регионе упал на 44,2%. Уфимцы и жители других населенных пунктов Башкирии взяли кредитов на ₽13,9 млрд. При этом в третьем квартиле 2024 года в регионе оформили автокредитов на ₽24,9 млрд. По объему кредитования на покупку автомобилей Башкирия заняла восьмое место.