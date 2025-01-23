Уфимцы тратят на автомобили меньше казанцев

Posted 23 января, 08:12
Published 23 января, 08:12
Modified 23 января, 08:14
Updated 23 января, 08:14
В IV квартале 2024 года объем выданных в России автокредитов уменьшился на 44,9% в сравнении с III кварталом 2024 года. Жители России заняли у банков на покупку автомобилей всего лишь ₽387,3 млрд, хотя в прошлый квартал набрали кредитов на ₽702,6 млрд.
Аналогичная динамика прослеживается и в Республике Башкортостан. Так, объем автокредитования в последнем квартале 2024 года в регионе упал на 44,2%. Уфимцы и жители других населенных пунктов Башкирии взяли кредитов на ₽13,9 млрд. При этом в третьем квартиле 2024 года в регионе оформили автокредитов на ₽24,9 млрд. По объему кредитования на покупку автомобилей Башкирия заняла восьмое место.
В тоже время соседний Татарстан обосновался на пятой строчке рейтинга трат на автокредиты. Там в последние четыре месяца оформили автокредиты на общую сумму ₽18,2 млрд, что на треть больше Башкирии.