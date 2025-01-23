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Posted 23 января, 08:29

Published 23 января, 08:29

Modified 23 января, 12:20

Updated 23 января, 12:20

Арестован напавший на продавщицу грабитель

Грабитель года арестован в Башкирии

23 января 2025, 08:29
Фото: 1MI.

Арестован напавший на продавщицу грабитель

Жителя Башкирии отправили в СИЗО за кражу пива, сообщили в объеденной пресс-службе судов в четверг, 23 января.

Как выяснили следователи, житель Абзелинского района в понедельник, 20 января, решил отовариться в магазинчике в селе Аскарово не совсем законным способом. Мужчина зашел в продуктовый и, угрожая кассиру ножом, похитил три бутылки пива и три пачки сигарет общей стоимостью в ₽495.

Правоохранители «оплату» насилием не оценили. Мужчину быстро нашли и завели на него уголовное дело. Прокуратура запросила арест вооруженного воришки сроком на два месяца. Хоть сам мужчина был не согласен с ходатайством и предложил отпустить его под подписку о невыезде, суд всё-таки удовлетворил прошение. Теперь горе-грабитель останется в СИЗО до 20 апреля 2025 года.

Две семьи пропали в Башкирии
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Ранее Mkset рассказал, что жителя Башкирии отправили в психбольницу за похищение двух семей в Кушнаревском районе.

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