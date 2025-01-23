Грабитель года арестован в Башкирии

Правоохранители «оплату» насилием не оценили. Мужчину быстро нашли и завели на него уголовное дело. Прокуратура запросила арест вооруженного воришки сроком на два месяца. Хоть сам мужчина был не согласен с ходатайством и предложил отпустить его под подписку о невыезде, суд всё-таки удовлетворил прошение. Теперь горе-грабитель останется в СИЗО до 20 апреля 2025 года.