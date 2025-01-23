Грабитель года арестован в Башкирии

Posted 23 января, 08:29
Published 23 января, 08:29
Modified 23 января, 12:20
Updated 23 января, 12:20
Как выяснили следователи, житель Абзелинского района в понедельник, 20 января, решил отовариться в магазинчике в селе Аскарово не совсем законным способом. Мужчина зашел в продуктовый и, угрожая кассиру ножом, похитил три бутылки пива и три пачки сигарет общей стоимостью в ₽495.
Правоохранители «оплату» насилием не оценили. Мужчину быстро нашли и завели на него уголовное дело. Прокуратура запросила арест вооруженного воришки сроком на два месяца. Хоть сам мужчина был не согласен с ходатайством и предложил отпустить его под подписку о невыезде, суд всё-таки удовлетворил прошение. Теперь горе-грабитель останется в СИЗО до 20 апреля 2025 года.
Ранее Mkset рассказал, что жителя Башкирии отправили в психбольницу за похищение двух семей в Кушнаревском районе.