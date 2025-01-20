Башкирское село живет в ипотеку

Posted 20 января, 11:11
Published 20 января, 11:11
Modified 20 января, 11:14
Updated 20 января, 11:14
С 2020 года башкирские села переживают настоящий ипотечный бум. Тысячи семей воспользовались возможностью получить кредит на строительство или покупку жилья по льготной ставке. Более 8600 кредитов на общую сумму в 22 миллиарда рублей.
— Башкирия уверенно держит первое место по стране по объему выданных сельских ипотек, — указывает правительство РБ.
И 2024 год продолжает эту тенденцию, хотя и с небольшими корректировками. За год было выдано 866 кредитов на 4,2 миллиарда рублей. Казалось бы, цифра внушительная, но на самом деле темпы выдачи немного замедлились по сравнению с 2023 годом, когда 1208 семей получили ипотечные займы на 4 миллиарда. В чем же причина? Все дело в высоких процентных ставках по кредитам. Больше денег уходит на обеспечение ранее выданных ипотек, и меньше остается на новые. Это как в сказке: «чем больше платишь, тем меньше денег остается на новые покупки».
Но правительство Башкирии не собирается сдаваться. Заместитель премьер-министра, а по совместительству министр сельского хозяйства, Ильшат Фазрахманов, настроен оптимистично. Он заявил, что при формировании бюджета на 2026 год власти приложат максимум усилий, чтобы привлечь как можно больше средств на сельскую ипотеку в Башкирии.