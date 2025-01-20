Башкирское село живет в ипотеку

И 2024 год продолжает эту тенденцию, хотя и с небольшими корректировками. За год было выдано 866 кредитов на 4,2 миллиарда рублей. Казалось бы, цифра внушительная, но на самом деле темпы выдачи немного замедлились по сравнению с 2023 годом, когда 1208 семей получили ипотечные займы на 4 миллиарда. В чем же причина? Все дело в высоких процентных ставках по кредитам. Больше денег уходит на обеспечение ранее выданных ипотек, и меньше остается на новые. Это как в сказке: «чем больше платишь, тем меньше денег остается на новые покупки».