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Posted 20 января, 09:33

Published 20 января, 09:33

Modified 20 января, 09:35

Updated 20 января, 09:35

Уфимец ответит перед судом за наезд на пенсионерку

Уфимец ответит перед судом за наезд на пенсионерку

20 января 2025, 09:33
Фото: 1MI.
В Уфе 18-летний парень предстанет перед судом за то, что сбил на арендованном самокате 75-летнюю женщину, сообщает в понедельник, 20 января, прокуратура РБ.

В апреле 2024 года, когда улицы Уфы оживали после зимней спячки, 18-летний парень решил прокатиться на арендованном электросамокате. По версии следствия, молодой человек, не соблюдая элементарных правил безопасности, вылетел на тротуар и сбил 75-летнюю женщину, которая просто шла по своим делам.

Удар оказался такой силы, что пенсионерка получила серьезные травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Юноша, свою вину признал. Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед судом. Уголовное дело уже передано в мировой суд Калининского района Уфы.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе машина совершила наезд на 14-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неположенном месте.

В Уфе автомобиль сбил подростка
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