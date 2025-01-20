Уфимец ответит перед судом за наезд на пенсионерку

В апреле 2024 года, когда улицы Уфы оживали после зимней спячки, 18-летний парень решил прокатиться на арендованном электросамокате. По версии следствия, молодой человек, не соблюдая элементарных правил безопасности, вылетел на тротуар и сбил 75-летнюю женщину, которая просто шла по своим делам.