Скидки на ипотеку продлили в Уфе

Posted 16 января, 09:35
Published 16 января, 09:35
Modified 16 января, 10:26
Updated 16 января, 10:26
Как стало известно, городские власти совместно с застройщиками решили продлить срок действия акции, по которой военнослужащие могут получить скидку в 500 тысяч рублей на покупку жилья. Теперь контрактники, которые заключат контракт до 31 мая 2025 года, смогут воспользоваться этой возможностью.
Чтобы получить скидку, нужно обратиться к застройщику, участвующему в акции, предоставить копию паспорта, документ, подтверждающий контракт, и специальный купон, который можно получить в районных администрациях Уфы. Если документы подает представитель участника СВО, то ему также потребуется доверенность. Самой скидкой можно будет воспользоваться до конца 2025 года.
Важно отметить, что список застройщиков-участников акции указан на льготном купоне. Кроме того, как сообщал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в начале 2025 года, единовременная выплата от города для контрактников увеличена с 400 до 700 тысяч рублей. В итоге, общая сумма, которую может получить контрактник в столице Башкортостана вместе со скидкой на жилье, составляет 2 800 000 рублей.
Как ранее сообщал Mkset, более 2500 участников СВО смогут поправить здоровье в санаториях Башкирии в 2025 году.