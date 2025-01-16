Скидки на ипотеку продлили в Уфе

Чтобы получить скидку, нужно обратиться к застройщику, участвующему в акции, предоставить копию паспорта, документ, подтверждающий контракт, и специальный купон, который можно получить в районных администрациях Уфы. Если документы подает представитель участника СВО, то ему также потребуется доверенность. Самой скидкой можно будет воспользоваться до конца 2025 года.