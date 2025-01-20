Башкирию заметет снегом

В ночь на вторник, 21 января, в Башкирию вернется настоящая русская зима. Ночью столбики термометров опустятся до -7…-12°С, а днём города накроют снегопады, на востоке — сильные. Стоит быть готовыми и к сильным ветрам, дующим с северо-запада с порывами до 15-20 м/с.