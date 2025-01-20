Башкирию заметет снегом

Posted 20 января, 09:17
Published 20 января, 09:17
Modified 20 января, 13:03
Updated 20 января, 13:03
В ночь на вторник, 21 января, в Башкирию вернется настоящая русская зима. Ночью столбики термометров опустятся до -7…-12°С, а днём города накроют снегопады, на востоке — сильные. Стоит быть готовыми и к сильным ветрам, дующим с северо-запада с порывами до 15-20 м/с.
Особенно внимательными и аккуратными просят быть автомобилистов. Гололедица, снежные заносы и накаты делают поездки крайне опасными. А на некоторых участках трассы видимость упадет до пары сотен метров. Спасатели рекомендуют учитывать погодные условия при выборе скорости и обязательно соблюдать дистанцию.
В столице республики метеорологи прогнозируют облачную погоду с небольшими прояснениями днём. Столбики термометров при этом опустятся до -8…-10°С.
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