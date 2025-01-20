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Posted 20 января, 08:00

Published 20 января, 08:00

Modified 20 января, 08:03

Updated 20 января, 08:03

Обманутый уфимец пешком добрался из Сочи в Башкирию

Обманутый уфимец пешком добрался из Сочи в Башкирию

20 января 2025, 08:00
Фото: https://vk.com/ufa__1574
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Вахтовик из Башкирии столкнулся с недобросовестным работодателем в Сочи. Мужчине без зарплаты пришлось пешком добираться с солнечного берега до родной Башкирии, рассказали его спаситель в соцсетях в понедельник, 20 января.

Марс Абдуллин — 41-летний житель Башкирии — окончил девять классов, а профессионального образования так и не получил. Поэтому мужчина всю жизнь трудится разнорабочим по вахтовому методу. Однако в этот раз мужчина наткнулся на недобросовестного работодателя.

Прибыв на вахту в Сочи, Абдуллин получил маленькую комнатушку, а также одноразовое скудное питание. Мужчина честно трудился с осени прошлого года, однако когда не получил ни аванса, ни зарплаты, решил уйти домой без копейки в кармане.

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Абдуллин дошел от Сочи до Краснодара пешком, отметив, что его ноги уже горели от ходьбы, а сам он продрог, потому что ночевать приходилось на остановках. На одной из заправок Краснодара уфимский работяга встретил своего спасителя — молодого человека по имени Ниджат. Неравнодушный парень выложил в соцсети ролик, где обманутый уфимец рассказал свою историю.

Ниджат помог Марсу найти попутку до Саратовской области. К тому времени уфимцу поступили деньги от неравнодушных пользователей соцсетей. Мужчина снял номер в гостинице и за долгое время смог по-человечески помыться и поспать, а затем добраться до родного Белорецка.

Потерянный уфимец
Потерянный уфимец
Потерянный уфимец
Потерянный уфимец.
Фото: https://vk.com/ufa__1574

Марс Абдуллин сердечно поблагодарил Ниджата и всех неравнодушных, пришедших на помощь в трудной ситуации. Мужчина отдыхает в родном Белорецке от тяжелого путешествия. А также планирует продолжить работу вахтовым методом, однако уже поближе — в родной Башкирии.

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