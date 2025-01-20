Обманутый уфимец пешком добрался из Сочи в Башкирию

Абдуллин дошел от Сочи до Краснодара пешком, отметив, что его ноги уже горели от ходьбы, а сам он продрог, потому что ночевать приходилось на остановках. На одной из заправок Краснодара уфимский работяга встретил своего спасителя — молодого человека по имени Ниджат. Неравнодушный парень выложил в соцсети ролик, где обманутый уфимец рассказал свою историю.