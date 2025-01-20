Обманутый уфимец пешком добрался из Сочи в Башкирию

Posted 20 января, 08:00
Published 20 января, 08:00
Modified 20 января, 08:03
Updated 20 января, 08:03
Марс Абдуллин — 41-летний житель Башкирии — окончил девять классов, а профессионального образования так и не получил. Поэтому мужчина всю жизнь трудится разнорабочим по вахтовому методу. Однако в этот раз мужчина наткнулся на недобросовестного работодателя.
Прибыв на вахту в Сочи, Абдуллин получил маленькую комнатушку, а также одноразовое скудное питание. Мужчина честно трудился с осени прошлого года, однако когда не получил ни аванса, ни зарплаты, решил уйти домой без копейки в кармане.
Абдуллин дошел от Сочи до Краснодара пешком, отметив, что его ноги уже горели от ходьбы, а сам он продрог, потому что ночевать приходилось на остановках. На одной из заправок Краснодара уфимский работяга встретил своего спасителя — молодого человека по имени Ниджат. Неравнодушный парень выложил в соцсети ролик, где обманутый уфимец рассказал свою историю.
Ниджат помог Марсу найти попутку до Саратовской области. К тому времени уфимцу поступили деньги от неравнодушных пользователей соцсетей. Мужчина снял номер в гостинице и за долгое время смог по-человечески помыться и поспать, а затем добраться до родного Белорецка.
Марс Абдуллин сердечно поблагодарил Ниджата и всех неравнодушных, пришедших на помощь в трудной ситуации. Мужчина отдыхает в родном Белорецке от тяжелого путешествия. А также планирует продолжить работу вахтовым методом, однако уже поближе — в родной Башкирии.