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Posted 16 декабря, 12:52

Published 16 декабря, 12:52

Modified 16 декабря, 12:54

Updated 16 декабря, 12:54

Химчистка не взяла грязный пуховик — очистила дома с помощью копеечных средств

Химчистка не взяла грязный пуховик — очистила дома с помощью копеечных средств

16 декабря 2024, 12:52
Фото: Изображение Midjourney. Химчистка не взяла грязный пуховик — очистила дома с помощью копеечных средств
Когда любимый пуховик потерял свежий вид, это ещё не повод нести его в химчистку. Существуют простые способы вернуть ему опрятность в домашних условиях без стирки. В этой статье расскажем, как очистить верхнюю одежду от пятен, засаленности и грязи, чтобы она выглядела как новая.

Зимой пуховики подвергаются серьёзным испытаниям: грязь, пыль, соль и реагенты с улиц оседают на ткани. Воротник, рукава, карманы и нижняя часть куртки особенно страдают от загрязнений. Регулярная чистка поможет сохранить вещь в отличном состоянии и продлить её срок службы.

Важно понимать, что влажная стирка подходит не для всех материалов. Часто пуховики имеют сложный состав наполнителей, которые при стирке могут сбиться в комки, а внешний слой потеряет форму. Именно поэтому сухая чистка становится лучшим выбором. Подробнее о ней рассказали эксперты модного журнала Voice.

Как подготовить пуховик к чистке?

Посмотрите на метку внутри куртки, там написано, как ухаживать конкретно за вашим изделием. Снимите все, что можно отделить, например, капюшон или мех. Закройте все молнии и выньте вещи из карманов. Повесьте куртку на плечики или положите её ровно.

Перед тем как наносить что-то на куртку, сначала попробуйте на маленьком, незаметном месте, чтобы убедиться, что оно не испортит ткань.

Как подготовить пуховик к чистке?Как подготовить пуховик к чистке?
Как подготовить пуховик к чистке?. Фото: Изображение Midjourney

Простые способы чистки пуховика

1. Удаление засаленности

Засаленные участки на воротнике, рукавах и манжетах можно эффективно очистить с использованием следующего простого раствора:

  • Смешайте 1 чайную ложку нашатырного спирта, 1 чайную ложку жидкости для мытья посуды и 100 мл тёплой воды.
  • Нанесите раствор губкой или ватным диском на загрязнения.
  • Оставьте на 10–15 минут, затем протрите влажной тканью или салфеткой.

Этот способ подходит для регулярной чистки и не повредит материал.

2. Борьба с жирными пятнами

Если на пуховике появились свежие жирные пятна, поможет тальк, крахмал или мел. Посыпьте загрязнённое место, слегка вотрите и оставьте на 30 минут. Затем стряхните порошок мягкой щёткой.

Для сложных пятен можно использовать средство для мытья посуды. Нанесите его на пятно, оставьте на 15 минут и удалите влажной тряпкой.

Борьба с жирными пятнамиБорьба с жирными пятнами
Борьба с жирными пятнами. Фото: Изображение Midjourney

3. Удаление старых пятен

Сложные загрязнения можно очистить с помощью авиационного бензина. Он продаётся в хозяйственных магазинах и отличается высокой чистотой. Вот как его использовать:

  • Нанесите небольшое количество бензина на ватный диск.
  • Промокните пятно, не трите.
  • Посыпьте обработанный участок солью или крахмалом, оставьте на 20 минут.
  • Удалите остатки щёткой и влажной салфеткой.

Обратите внимание: бензин нельзя использовать рядом с открытым огнём или газовыми приборами.

4. Как почистить белый пуховик

Белые пуховики требуют особой деликатности. Жёлтые разводы от воды или осадков можно удалить с помощью перекиси водорода или лимонного сока:

  • Смешайте 3 чайные ложки перекиси с 100 мл тёплой воды.
  • Нанесите раствор на пятно ватным диском.
  • Оставьте на 20–30 минут, затем промокните влажной тканью.

5. Чистка меховых деталей

Меховые капюшоны и декоративные элементы можно очистить с помощью обычного средства для стёкол. Распылите средство на поверхность с расстояния 20 см, протрите микрофиброй.

6. Удаление разводов

Если после чистки на ткани появились разводы, возьмите пульверизатор с чистой водой, слегка сбрызните пятно и сразу протрите сухой тряпочкой.

Необычные лайфхакиНеобычные лайфхаки
Необычные лайфхаки. Фото: Изображение Midjourney

Необычные лайфхаки

  1. Стиральная машина без воды: поместите пуховик в мешок для стирки, добавьте несколько влажных салфеток и включите машинку на режим сушки. Чтобы пух не сбился, положите внутрь барабана пару теннисных мячиков.

  2. Мицелярная вода: следы от тонального крема или помады можно удалить средством для снятия макияжа без красителей.

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Как правильно сушить пуховик?

После чистки пуховик нужно правильно высушить. Никогда не кладите его рядом с батареей или под прямыми солнечными лучами — это может испортить ткань и наполнитель. Лучше повесьте куртку на плечики в хорошо проветриваемом помещении. Если вы стирали пуховик, используйте специальные валики или просто помните его руками, чтобы взбить пух.

Полезные советы

  • Никогда не используйте хлорсодержащие средства и жёсткие щётки.

  • Надевайте перчатки, чтобы защитить кожу рук.

  • Регулярно удаляйте загрязнения с воротника и манжетов, чтобы они не накапливались.

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