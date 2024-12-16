Химчистка не взяла грязный пуховик — очистила дома с помощью копеечных средств

После чистки пуховик нужно правильно высушить. Никогда не кладите его рядом с батареей или под прямыми солнечными лучами — это может испортить ткань и наполнитель. Лучше повесьте куртку на плечики в хорошо проветриваемом помещении. Если вы стирали пуховик, используйте специальные валики или просто помните его руками, чтобы взбить пух.