Химчистка не взяла грязный пуховик — очистила дома с помощью копеечных средств

Posted 16 декабря, 12:52
Published 16 декабря, 12:52
Modified 16 декабря, 12:54
Updated 16 декабря, 12:54
Зимой пуховики подвергаются серьёзным испытаниям: грязь, пыль, соль и реагенты с улиц оседают на ткани. Воротник, рукава, карманы и нижняя часть куртки особенно страдают от загрязнений. Регулярная чистка поможет сохранить вещь в отличном состоянии и продлить её срок службы.
Важно понимать, что влажная стирка подходит не для всех материалов. Часто пуховики имеют сложный состав наполнителей, которые при стирке могут сбиться в комки, а внешний слой потеряет форму. Именно поэтому сухая чистка становится лучшим выбором. Подробнее о ней рассказали эксперты модного журнала Voice.
Посмотрите на метку внутри куртки, там написано, как ухаживать конкретно за вашим изделием. Снимите все, что можно отделить, например, капюшон или мех. Закройте все молнии и выньте вещи из карманов. Повесьте куртку на плечики или положите её ровно.
Перед тем как наносить что-то на куртку, сначала попробуйте на маленьком, незаметном месте, чтобы убедиться, что оно не испортит ткань.
Засаленные участки на воротнике, рукавах и манжетах можно эффективно очистить с использованием следующего простого раствора:
Этот способ подходит для регулярной чистки и не повредит материал.
Если на пуховике появились свежие жирные пятна, поможет тальк, крахмал или мел. Посыпьте загрязнённое место, слегка вотрите и оставьте на 30 минут. Затем стряхните порошок мягкой щёткой.
Для сложных пятен можно использовать средство для мытья посуды. Нанесите его на пятно, оставьте на 15 минут и удалите влажной тряпкой.
Сложные загрязнения можно очистить с помощью авиационного бензина. Он продаётся в хозяйственных магазинах и отличается высокой чистотой. Вот как его использовать:
Обратите внимание: бензин нельзя использовать рядом с открытым огнём или газовыми приборами.
Белые пуховики требуют особой деликатности. Жёлтые разводы от воды или осадков можно удалить с помощью перекиси водорода или лимонного сока:
Меховые капюшоны и декоративные элементы можно очистить с помощью обычного средства для стёкол. Распылите средство на поверхность с расстояния 20 см, протрите микрофиброй.
Если после чистки на ткани появились разводы, возьмите пульверизатор с чистой водой, слегка сбрызните пятно и сразу протрите сухой тряпочкой.
Стиральная машина без воды: поместите пуховик в мешок для стирки, добавьте несколько влажных салфеток и включите машинку на режим сушки. Чтобы пух не сбился, положите внутрь барабана пару теннисных мячиков.
Мицелярная вода: следы от тонального крема или помады можно удалить средством для снятия макияжа без красителей.
— Иногда самые неожиданные решения оказываются самыми эффективными. Экономия ресурсов и творческий подход к повседневным задачам — вот ключ к умному домашнему хозяйству. — отметила Лиана, Эксперт верхней одежды NINEL.
После чистки пуховик нужно правильно высушить. Никогда не кладите его рядом с батареей или под прямыми солнечными лучами — это может испортить ткань и наполнитель. Лучше повесьте куртку на плечики в хорошо проветриваемом помещении. Если вы стирали пуховик, используйте специальные валики или просто помните его руками, чтобы взбить пух.
Никогда не используйте хлорсодержащие средства и жёсткие щётки.
Надевайте перчатки, чтобы защитить кожу рук.
Регулярно удаляйте загрязнения с воротника и манжетов, чтобы они не накапливались.
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