Не верьте, что пуховик испорчен: простой способ вернуть ему объем и форму!

Posted 6 ноября, 10:10
Published 6 ноября, 10:10
Modified 6 ноября, 10:12
Updated 6 ноября, 10:12
При неправильной стирке и сушке натуральный пух имеет свойство сбиваться в комки. Причина кроется в структуре наполнителя: пух требует аккуратного обращения, так как он легко поглощает влагу и теряет свою форму, если с ним обращаться неправильно. Ключ к решению проблемы — не только в правильной стирке, но и в грамотной сушке, где каждое действие может сыграть решающую роль.
— Секрет удачного восстановления пуховика — это сочетание правильной стирки и сушки, а также использование дополнительных приспособлений, которые помогут сохранить структуру и объем наполнителя, — поделились эксперты химчисток Bellissimo.
Первый и важный шаг — это выбор правильного режима стирки. В идеале пуховик следует стирать отдельно, без других вещей. Режимы деликатной или ручной стирки помогут сохранить структуру ткани и наполнителя. Важно использовать жидкое моющее средство для деликатных тканей, которое лучше растворяется в воде и не оставляет следов.
Кроме того, при стирке рекомендуют добавить в барабан стиральной машины несколько теннисных мячиков. Эти простые аксессуары позволяют наполнителю равномерно распределяться по куртке и предотвращают образование комков.
После стирки пуховик нельзя отжимать слишком сильно, чтобы не деформировать наполнитель. Важно сразу же вытащить его из машины и развесить на плечиках в расправленном виде. Это позволит избежать скапливания пуха в нижней части изделия.
Для сушки выберите хорошо проветриваемое место с комнатной температурой. Ни в коем случае не стоит сушить пуховик на батарее или рядом с источниками тепла — это может повредить наполнитель и привести к его усадке. В процессе сушки пух рекомендуется периодически «взбивать» руками, придавая изделию прежний объем.
Если после стирки все-таки образовались комки, существует несколько проверенных способов вернуть пуховику воздушность:
Повторный отжим с мячиками. Положите сухой пуховик обратно в стиральную машину, добавьте несколько теннисных мячиков и включите короткий цикл отжима на низких оборотах. Мячики будут мягко распределять пух внутри, помогая избавиться от комков.
Использование пылесоса. Этот метод особенно эффективен для серьезных случаев, когда пух сбился в плотные комки. Закрепите куртку в плотный пакет, удалите весь воздух при помощи пылесоса, а затем снова наполните пакет воздухом. Этот метод поможет равномерно распределить пух и вернуть его объем.
Для того чтобы любимая зимняя куртка служила долго и не теряла форму, лучше всего стирать её как можно реже, прибегая к локальной чистке или химчистке, если это возможно. Пуховики не любят частых стирок, ведь наполнитель может утратить свои теплоизоляционные свойства.
Также рекомендуется регулярно проветривать пуховик на свежем воздухе. Это позволит наполнителю «отдохнуть» и не потерять свои характеристики.
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