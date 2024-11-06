Не верьте, что пуховик испорчен: простой способ вернуть ему объем и форму!

При неправильной стирке и сушке натуральный пух имеет свойство сбиваться в комки. Причина кроется в структуре наполнителя: пух требует аккуратного обращения, так как он легко поглощает влагу и теряет свою форму, если с ним обращаться неправильно. Ключ к решению проблемы — не только в правильной стирке, но и в грамотной сушке, где каждое действие может сыграть решающую роль.