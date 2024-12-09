Сухо, тепло и без хлопот: хитрые способы сушить одежду зимой

Posted 9 декабря, 13:03
Published 9 декабря, 13:03
Modified 9 декабря, 13:05
Updated 9 декабря, 13:05
Когда за окном мороз, проветривание квартиры становится редким, а сушить белье на улице почти невозможно.
— Мокрая одежда внутри помещения увеличивает влажность, замедляет процесс сушки и создает риск появления плесени. Если вовремя не принять меры, вещи могут приобрести неприятный запах, а обои и мебель — пострадать от влаги, — рассказал блогер и автор канала «SmartFохНаРусском»
Секрет быстрого высыхания вещей заключается в правильной организации процесса и использовании доступных инструментов. Подробнее об этом рассказали эксперты сайта ixbt.
Прежде чем начать сушку, выберите подходящее место. Если у вас есть застекленный балкон, даже зимой он может стать идеальной сушилкой. Главное условие — температура не ниже -10°C, чтобы ткань не замерзала. Балкон должен быть защищен от ветра и осадков.
Если балкон не подходит, выбирайте комнату с доступом свежего воздуха. Развесьте вещи на сушилке у окна и откройте его на несколько минут для циркуляции воздуха. Закройте дверь, чтобы сохранить тепло в остальных комнатах.
Важно! Никогда не размещайте белье в сырых помещениях, например, в ванной, если там нет хорошей вентиляции.
Обогревательные приборы — ваши союзники зимой. Однако важно правильно их использовать, чтобы не повредить одежду.
Радиаторы отопления: вешать одежду прямо на батарею не рекомендуется — это может привести к деформации тканей. Используйте специальные насадки или сушилки, которые крепятся на батарею, чтобы создать равномерный обогрев.
Электрические обогреватели: такие приборы не только нагревают воздух, но и ускоряют процесс сушки. Разместите сушилку рядом с обогревателем, но соблюдайте безопасное расстояние.
Часто зимой избегают открывать окна, чтобы не выпускать тепло, но это ошибка. Без притока свежего воздуха процесс испарения влаги затягивается.
Лучшее решение — кратковременные интенсивные проветривания. Откройте окно на 10–15 минут в комнате, где сушатся вещи, и создайте сквозняк. Это снизит влажность и ускорит сушку.
Если проблема высокой влажности в квартире остается актуальной, приобретите осушитель воздуха. Этот прибор быстро удаляет влагу из воздуха, создавая оптимальные условия для сушки.
Если вы часто стираете зимой, задумайтесь о покупке сушильной машины. Она избавит вас от всех хлопот. Современные модели имеют режимы для разных тканей и работают даже при низкой температуре.
Альтернативный вариант — использование вентилятора. Направьте поток воздуха на развешенное белье, чтобы ускорить процесс. Лучше всего размещать вентилятор рядом с открытым окном — это создаст оптимальный воздухообмен.
Если у вас нет сушильной машины или осушителя, воспользуйтесь простыми хитростями:
Дополнительный отжим: перед сушкой включите в стиральной машине режим максимального отжима. Это значительно уменьшит количество влаги в ткани.
Сушка полотенцем: заверните мокрую одежду в сухое махровое полотенце, а затем аккуратно отожмите. Это поможет удалить лишнюю воду.
Использование утюга: если одежда слегка влажная, прогладьте её через тонкую ткань. Этот способ подходит для небольших предметов.
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