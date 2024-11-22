Стирка пуховика в машине: как избежать комков и разводов без химчисток?

Стирать пуховики можно и в домашних условиях, но если подойти к этому без подготовки, легко испортить вещь. Пятна от порошка, сбившийся в комки наполнитель или потеря формы — типичные последствия ошибок при стирке. Чтобы сохранить внешний вид и теплоизоляцию куртки, важно учитывать все нюансы: от выбора моющего средства до способа сушки.