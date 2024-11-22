Стирка пуховика в машине: как избежать комков и разводов без химчисток?

Posted 22 ноября, 11:28
Published 22 ноября, 11:28
Modified 22 ноября, 11:30
Updated 22 ноября, 11:30
Стирать пуховики можно и в домашних условиях, но если подойти к этому без подготовки, легко испортить вещь. Пятна от порошка, сбившийся в комки наполнитель или потеря формы — типичные последствия ошибок при стирке. Чтобы сохранить внешний вид и теплоизоляцию куртки, важно учитывать все нюансы: от выбора моющего средства до способа сушки.
Первый шаг — внимательно осмотреть ярлычок с инструкцией. Там указано, какой наполнитель использован, и есть ли особые требования к стирке. Обычно пуховики изготавливают из натурального пуха, пера или их синтетических аналогов.
Обязательно снимите мех с капюшона, проверьте карманы и выверните куртку наизнанку. Если есть сильные загрязнения, их лучше обработать вручную с помощью мягкого хозяйственного мыла. Особое внимание уделите воротнику, манжетам и карманам, так как эти места пачкаются быстрее всего.
— Перед стиркой всегда зашиваю дырочки и застегиваю молнии, чтобы вещь не потеряла форму, — советует домохозяйка Татьяна Ляшкова.
Для машинной стирки выбирайте режим «деликатная стирка» или «биопух» с температурой воды 30-40 °C. Важно использовать только жидкие моющие средства — они хорошо выполаскиваются и не оставляют разводов. Обычный порошок для этой цели не подходит, так как его частицы забиваются в ткань и могут испортить наполнитель.
Если нет специализированного средства для стирки пуховиков, смешайте жидкое хозяйственное мыло с каплей средства для мытья посуды. Это доступная альтернатива, которая хорошо справляется с загрязнениями.
Чтобы пух не сбивался в комки, в барабан стиральной машины добавьте теннисные мячики или специальные шарики для стирки. Они помогают равномерно распределить наполнитель во время цикла.
После стирки пуховик нужно сушить только в вертикальном положении на широких плечиках. Это позволяет избежать деформации ткани. Однако, если пух собрался в комки, поможет небольшой лайфхак.
Положите уже высушенную куртку обратно в стиральную машину, добавьте несколько жёстких игрушек или резиновых мячиков и включите режим «отжим». Как показывает опыт, нескольких циклов по 10 минут достаточно, чтобы наполнитель равномерно распределился.
— Обычно использую для отжима игрушки для собак — они отлично расправляют пух. Куртка выходит идеально гладкой и объёмной, — делится своим методом Татьяна.
Средства для ухода за пуховиками стоят недорого. Жидкий гель для стирки можно купить за 250–500 рублей, а набор шариков для стирки обойдётся примерно в 300–600 рублей. Теннисные мячики также подходят, но выбирайте только те, что прошли проверку на красящие вещества.
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