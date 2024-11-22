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Posted 22 ноября, 11:28

Published 22 ноября, 11:28

Modified 22 ноября, 11:30

Updated 22 ноября, 11:30

Стирка пуховика в машине: как избежать комков и разводов без химчисток?

Стирка пуховика в машине: как избежать комков и разводов без химчисток?

22 ноября 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney. Стирка пуховика в машине: как избежать комков и разводов без химчисток?
Лёгкий морозец заставил достать зимнюю одежду, но прошлогодние пятна и сбившийся пух портят весь вид? Не спешите тратить деньги на химчистку. Простые и проверенные способы помогут вам привести пуховик в порядок без лишних затрат.

Стирать пуховики можно и в домашних условиях, но если подойти к этому без подготовки, легко испортить вещь. Пятна от порошка, сбившийся в комки наполнитель или потеря формы — типичные последствия ошибок при стирке. Чтобы сохранить внешний вид и теплоизоляцию куртки, важно учитывать все нюансы: от выбора моющего средства до способа сушки.

Как правильно подготовить пуховик к стирке

Первый шаг — внимательно осмотреть ярлычок с инструкцией. Там указано, какой наполнитель использован, и есть ли особые требования к стирке. Обычно пуховики изготавливают из натурального пуха, пера или их синтетических аналогов.

Обязательно снимите мех с капюшона, проверьте карманы и выверните куртку наизнанку. Если есть сильные загрязнения, их лучше обработать вручную с помощью мягкого хозяйственного мыла. Особое внимание уделите воротнику, манжетам и карманам, так как эти места пачкаются быстрее всего.

— Перед стиркой всегда зашиваю дырочки и застегиваю молнии, чтобы вещь не потеряла форму, — советует домохозяйка Татьяна Ляшкова.

Стирка: главное — правильный режим

Для машинной стирки выбирайте режим «деликатная стирка» или «биопух» с температурой воды 30-40 °C. Важно использовать только жидкие моющие средства — они хорошо выполаскиваются и не оставляют разводов. Обычный порошок для этой цели не подходит, так как его частицы забиваются в ткань и могут испортить наполнитель.

Стирка: главное — правильный режимСтирка: главное — правильный режим
Стирка: главное — правильный режим. Фото: Изображение Midjourney

Если нет специализированного средства для стирки пуховиков, смешайте жидкое хозяйственное мыло с каплей средства для мытья посуды. Это доступная альтернатива, которая хорошо справляется с загрязнениями.

Чтобы пух не сбивался в комки, в барабан стиральной машины добавьте теннисные мячики или специальные шарики для стирки. Они помогают равномерно распределить наполнитель во время цикла.

Как сушить, чтобы пух не сбивался?

После стирки пуховик нужно сушить только в вертикальном положении на широких плечиках. Это позволяет избежать деформации ткани. Однако, если пух собрался в комки, поможет небольшой лайфхак.

Положите уже высушенную куртку обратно в стиральную машину, добавьте несколько жёстких игрушек или резиновых мячиков и включите режим «отжим». Как показывает опыт, нескольких циклов по 10 минут достаточно, чтобы наполнитель равномерно распределился.

— Обычно использую для отжима игрушки для собак — они отлично расправляют пух. Куртка выходит идеально гладкой и объёмной, — делится своим методом Татьяна.

Стоимость и альтернативы

Средства для ухода за пуховиками стоят недорого. Жидкий гель для стирки можно купить за 250–500 рублей, а набор шариков для стирки обойдётся примерно в 300–600 рублей. Теннисные мячики также подходят, но выбирайте только те, что прошли проверку на красящие вещества.

Ранее эксперты рассказали, как не испортить любимый пуховик.

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