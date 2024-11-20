Как не испортить любимый пуховик: 5 шагов, которые спасут вашу вещь!

После того как пуховик подготовлен, пора переходить к самой стирке. Здесь ключевым моментом является выбор средства. Профессионалы рекомендуют использовать жидкие моющие средства для стирки, так как они легче выполаскиваются и не оставляют следов на ткани. Варвара советует не использовать порошки, так как они могут не полностью растворяться и оседать на ткани, что плохо сказывается на ее состоянии.