Пятно, которое рушит образ: как удалить следы тоналки и не потерять любимую вещь?

Posted 27 ноября, 09:54
Published 27 ноября, 09:54
Modified 27 ноября, 09:56
Updated 27 ноября, 09:56
Внимание к деталям вашего гардероба может стать спасением для любимых вещей. Пятна от тонального крема, особенно на светлой одежде, выглядят неэстетично, а неправильная чистка может только усугубить проблему. Главное правило — не тереть ткань сразу, иначе крем впитается глубже, и его удаление станет сложнее. Давайте разберемся, какие методы помогут избавиться от следов макияжа в домашних условиях.
Синтетика легче всего поддается чистке. Вам понадобится пятновыводитель, который можно найти в любом супермаркете.
Если вы хотите сэкономить время и воду, попробуйте точечную обработку. Владимир Головчук, ведущий утренней передачи «Добрай ранiцы. Беларусь», советует использовать простые средства:
— Немного нашатырного спирта и соды справятся даже с въевшимися пятнами. Смочите ватный диск в спирте, обработайте пятно, а затем застирайте ткань вручную с мылом.
Ткани натурального происхождения, такие как шерсть и хлопок, требуют деликатного подхода. Обычный пятновыводитель может не справиться, но его можно сочетать с хозяйственным мылом.
Спирт действует как растворитель, главное — не забывайте про тест на цветоустойчивость. Нанесите немного средства на незаметный участок ткани, чтобы убедиться, что цвет останется ярким, — рекомендует Анна, домохозяйка и автор YouTube-канала «Советы для дома».
Еще один метод, который подойдет для деликатных тканей, — использование мицеллярной воды. Она бережно растворяет косметику, не повреждая материал. Просто нанесите воду на ватный диск и аккуратно обработайте пятно. После этого промойте обработанный участок теплой водой и оставьте сохнуть.
Метод хорош для свежих пятен, но если крем успел впитаться, может понадобиться дополнительное замачивание. Преимущество мицеллярной воды в том, что после нее на ткани не остается запаха, что особенно важно для верхней одежды.
Воротники курток и пуховиков страдают от макияжа чаще всего. Здесь на помощь придет пенка для бритья. Вот что делать:
— Выбирайте средство с приятным ароматом, так как даже после тщательной очистки запах может остаться на воротнике, — советует блогер.
Удалить пятно от тонального крема самостоятельно намного дешевле, чем отдавать вещь в химчистку. Средняя стоимость пятновыводителя — 200–300 рублей, мицеллярная вода обойдется примерно в 150–250 рублей, а пенка для бритья — около 100 рублей. Все средства можно найти в ближайшем магазине или аптеке.
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