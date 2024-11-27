Пятно, которое рушит образ: как удалить следы тоналки и не потерять любимую вещь?

Каждая любительница макияжа сталкивалась с этим: тональный крем оставляет следы на воротнике куртки или любимой блузке. Но не спешите паниковать и хвататься за губку! Мы расскажем, как быстро и эффективно удалить эти пятна, не повредив ткань.

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